Wegen Hotelpleite fehlt Kaprun Geld für Spielplatz

3,2 Millionen Euro nimmt die Gemeinde an Kommunalsteuer ein. Ein hoher Teil stammt von den Tourismusbetrieben. Geht einer pleite, so spürt die Gemeinde das: „Wir haben bei der Alpin Family Kommunalsteuer in Höhe von 25.000 Euro offen und kriegen nur 5000 Euro. Die restlichen 20.000 fehlen uns – das wäre ein Spielplatz. Ich bin nur froh, dass keine Kleinbetriebe mit in die Pleite gezogen wurden.“