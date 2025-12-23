„Sind nicht machtlos, können Sicherheit erhöhen“

Salzburg setzt auf den eingeschlagenen Weg und will die Zahl der Todesopfer (heuer 24) im Straßenverkehr weiter reduzieren. Dazu wird es weitere Maßnahmen geben und Landesvize Schnöll sieht auch die Bundesregierung in der Pflicht.
In Österreich ist die Zahl der Verkehrstoten im heurigen wieder gestiegen. Nur Wien und Salzburg haben niedrigere Werte im Vergleich zum Vorjahr. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Todesopfer in Salzburg stetig gesunken. Trotzdem gibt es heuer im Bundesland 24 Menschenleben zu beklagen. Die häufigste Unfallursache mit Todesfolge sind überhöhte Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit. Und da setzt das Land Salzburg seit einigen Jahren an. „Wir sind sehr konsequent in der Umsetzung“, sagt Verkehrslandesrat und Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).
Die Section Control auf der Todesstrecke B156 im Flachgau hat gewirkt, es hat keinen Toten mehr dort gegeben. Durch die Initiative aus Salzburg wurden die Strafen drastisch erhöht, Beschlagnahmungen der Autos von Raser sind möglich. In Salzburg kommt auch der Lärmblitzer zum Einsatz und bald auch ein Handyblitzer. „Wir merken, wie wir zur Verkehrssicherheit beitragen können“, so Schnöll und fügt hinzu: „Wir sind nicht machtlos und können was tun!“ In diesem Zusammenhang lobt er auch die gute Zusammenarbeit mit der Exekutive. Er wünscht sich gerade durch die österreichweit gestiegenen Todeszahlen mehr Engagement der Bundesregierung. Schnöll fordert eine eigene Taskforce und würde auch den Vorsitz übernehmen: „Damit wir unser Wissen direkt mit allen Bundesländern teilen können.“
Eine weitere Section Control auf der B311 im Pinzgau soll noch kommen, Gemeinden können sich künftig ein mobiles Radargerät beim Land ausleihen.
Bisher hat es nur einmal weniger Tote auf den Salzburger Straßen gegeben wie heuer. Im Coronajahr 2021 waren es 19.
