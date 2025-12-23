Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesvize ist sicher:

„Sind nicht machtlos, können Sicherheit erhöhen“

Salzburg
23.12.2025 08:00
Immer wieder kommt es auch in Salzburg zu schweren Unfällen mit Todesopfern, wie etwa am 17. Mai ...
Immer wieder kommt es auch in Salzburg zu schweren Unfällen mit Todesopfern, wie etwa am 17. Mai 2025 im Flachgauer Fuschl.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Fuschl, Krone KREATIV)

Salzburg setzt auf den eingeschlagenen Weg und will die Zahl der Todesopfer (heuer 24) im Straßenverkehr weiter reduzieren. Dazu wird es weitere Maßnahmen geben und Landesvize Schnöll sieht auch die Bundesregierung in der Pflicht.

0 Kommentare

In Österreich ist die Zahl der Verkehrstoten im heurigen wieder gestiegen. Nur Wien und Salzburg haben niedrigere Werte im Vergleich zum Vorjahr. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Todesopfer in Salzburg stetig gesunken. Trotzdem gibt es heuer im Bundesland 24 Menschenleben zu beklagen. Die häufigste Unfallursache mit Todesfolge sind überhöhte Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit. Und da setzt das Land Salzburg seit einigen Jahren an. „Wir sind sehr konsequent in der Umsetzung“, sagt Verkehrslandesrat und Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).

Landesvize Stefan Schnöll will weiter kämpfen.
Landesvize Stefan Schnöll will weiter kämpfen.(Bild: Andreas Tröster)

Die Section Control auf der Todesstrecke B156 im Flachgau hat gewirkt, es hat keinen Toten mehr dort gegeben. Durch die Initiative aus Salzburg wurden die Strafen drastisch erhöht, Beschlagnahmungen der Autos von Raser sind möglich. In Salzburg kommt auch der Lärmblitzer zum Einsatz und bald auch ein Handyblitzer. „Wir merken, wie wir zur Verkehrssicherheit beitragen können“, so Schnöll und fügt hinzu: „Wir sind nicht machtlos und können was tun!“ In diesem Zusammenhang lobt er auch die gute Zusammenarbeit mit der Exekutive. Er wünscht sich gerade durch die österreichweit gestiegenen Todeszahlen mehr Engagement der Bundesregierung. Schnöll fordert eine eigene Taskforce und würde auch den Vorsitz übernehmen: „Damit wir unser Wissen direkt mit allen Bundesländern teilen können.“

Lesen Sie auch:
Trotz massiver Blechschäden wurde niemand verletzt.
Einsatz mit Seilwinde
Pkw prallt auf alter Gerlosstraße in Telefonmasten
21.12.2025
Zulassung weg
Moped massiv frisiert: Anzeigen für 15-Jährigen
22.12.2025
Bilanz 2025
Heuer 24 Verkehrstote auf Salzburgs Straßen
22.12.2025

Eine weitere Section Control auf der B311 im Pinzgau soll noch kommen, Gemeinden können sich künftig ein mobiles Radargerät beim Land ausleihen.
Bisher hat es nur einmal weniger Tote auf den Salzburger Straßen gegeben wie heuer. Im Coronajahr 2021 waren es 19.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
127.404 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.578 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
110.386 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf