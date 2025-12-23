„Sind nicht machtlos, können Sicherheit erhöhen“

Die Section Control auf der Todesstrecke B156 im Flachgau hat gewirkt, es hat keinen Toten mehr dort gegeben. Durch die Initiative aus Salzburg wurden die Strafen drastisch erhöht, Beschlagnahmungen der Autos von Raser sind möglich. In Salzburg kommt auch der Lärmblitzer zum Einsatz und bald auch ein Handyblitzer. „Wir merken, wie wir zur Verkehrssicherheit beitragen können“, so Schnöll und fügt hinzu: „Wir sind nicht machtlos und können was tun!“ In diesem Zusammenhang lobt er auch die gute Zusammenarbeit mit der Exekutive. Er wünscht sich gerade durch die österreichweit gestiegenen Todeszahlen mehr Engagement der Bundesregierung. Schnöll fordert eine eigene Taskforce und würde auch den Vorsitz übernehmen: „Damit wir unser Wissen direkt mit allen Bundesländern teilen können.“