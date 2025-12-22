Bargeld und Vignetten aus Tankstelle gestohlen
Im Flachgau
Ein unbekannter Einbrecher stahl in der Nacht auf Montag in einer Tankstelle im Flachgau Geld und Autobahn-Vignetten. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Tat bei Dienstantritt.
Ein unbekannter Mann verschaffte sich am 22. Dezember um 1.53 Uhr auf ebenso nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einer Tankstelle im Flachgau.
Der Einbrecher stahl aus einem Tresor, dessen Schlüssel der Mann im Geschäftsraum entwendete, mehrere tausend Euro und Schweizer Vignetten.
Der Einbruch wurde in der Früh von einer Mitarbeiterin der Tankstelle festgestellt. Die Ermittlungen laufen, die Schadenshöhe ist unbekannt.
