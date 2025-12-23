Raser brettert mit 111 km/h durch Ortsgebiet

Heftig erwischt hat es einen 21-jährigen Kroaten, der auf der Gasteiner Bundesstraße mitten im Ortsgebiet von Bad Hofgastein völlig aufs Gas stieg. Statt der erlaubten 50 km/h bretterte der junge Mann mit unglaublichen 111 km/h durch den Ort – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt!