Raser brettert mit 111 km/h durch Ortsgebiet

Rasen Mateschitz und Swarovski bald durch Wüste?
Inkognito unterwegs
Schöne Bescherung! Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Pongau musste ein 21-jähriger Raser seinen Führerschein abgeben.
Heftig erwischt hat es einen 21-jährigen Kroaten, der auf der Gasteiner Bundesstraße mitten im Ortsgebiet von Bad Hofgastein völlig aufs Gas stieg. Statt der erlaubten 50 km/h bretterte der junge Mann mit unglaublichen 111 km/h durch den Ort – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt!
Fahrt gestoppt – Führerschein gezwickt!
Der Raser wurde gestoppt, der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Anzeige erstattet. Ein teurer und bitterer Ausflug – und das ausgerechnet kurz vor den Feiertagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.