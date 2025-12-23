Vorteilswelt
Schöne Bescherung!

Raser brettert mit 111 km/h durch Ortsgebiet

Salzburg
23.12.2025 14:03
So schnell konnte der Raser garnicht fahren, so schnell war der Führerschein gezwickt.
Schöne Bescherung! Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Pongau musste ein 21-jähriger Raser seinen Führerschein abgeben.

Heftig erwischt hat es einen 21-jährigen Kroaten, der auf der Gasteiner Bundesstraße mitten im Ortsgebiet von Bad Hofgastein völlig aufs Gas stieg. Statt der erlaubten 50 km/h bretterte der junge Mann mit unglaublichen 111 km/h durch den Ort – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt!

Fahrt gestoppt – Führerschein gezwickt!
Der Raser wurde gestoppt, der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Anzeige erstattet. Ein teurer und bitterer Ausflug – und das ausgerechnet kurz vor den Feiertagen.

Salzburg

