Dieser Eisbulle mauserte sich zum Besten der Liga

„Kicks“ – wie er von vielen genannt wird – ist der „Back-up“-Rolle endgültig entwachsen, profitiert von der Eiszeit, die ihm gegeben wird. Im Grunddurchgang der Vorsaison stand er 16-mal am Eis, in dieser Spielzeit hat er bereits zwölf Einsätze zu Buche stehen. „Ich schaue einfach, dass ich im Moment bleibe und ohne Erwartungen ins Spiele gehen. Ich merke auch, dass man mehr im Flow ist, wenn man mehr spielt“, erklärt der Nationalteamspieler.