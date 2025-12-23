WAC-Boss: So soll neues Trainingszentrum aussehen

Cupsieger & Fast-Meister in der Saison 2024/25! Dafür wurde der WAC zum bereits vierten Mal bei der großen Kärntner Sportgala geehrt. Präsident Dietmar Riegler vermisst aber noch etwas – und verrät seine Pläne für ein neues Trainingszentrum.
Auf Krücken kam WAC-Präsident Dietmar Riegler zur großen Sportgala nach Velden. Die Nachwehen seiner Hüft-OP spürt der „Big Boss“ des Lavanttaler Bundesligisten noch ein wenig – seine Jungs hingegen brachten in der vergangenen Saison eher die Gegner zum Stolpern!
Wie einst der FC Kärnten
Denn mit dem Cupsieg, mit diesem heroischen 1:0-Triumph im Finale in Klagenfurt über Hartberg, schaffte der Wolfsberger Klub Historisches, was in unserem Bundesland zuvor nur dem FC Kärnten 2001 gelungen war. Weshalb es nun zum bereits vierten Mal – nach 2012, 2019 und 2020 – die Krönung zum „Kärntner Team des Jahres“ für die „Wölfe“ gab!
„Leute schmunzeln bei unserem Stadion“
„Eine tolle Anerkennung – der Pokal-Erfolg war unglaublich“, strahlt Riegler, dessen Truppe in der vergangenen Saison ja nur um ein einziges Tor den Liga-Titel verpasst hatte, heute noch. „Und wenn Leute neu zu uns kommen und unser Stadion sehen, müssen sie schmunzeln – denn von der Infrastruktur her sind wir wahrlich kein Fast-Meister“, gesteht Riegler.
So sieht der Infrastruktur-Plan aus
Deshalb sollen alsbald auch die Bagger anrollen. „Hinter der Gegentribüne der Lavanttal-Arena werden neue Trainingsplätze entstehen – da ist es angedacht, dass wir fünf Hektar pachten. Hier soll in weiterer Folge ein Trainingszentrum samt Laufbahn entstehen – mit dem langfristigen Plan, ein reines Fußballstadion zu haben. Derzeit sind wir beim Grundstück noch in der Umwidmungsphase.“
„Das vermisse ich derzeit. . .“
Was sich der Boss für 2026 wünscht? „Dass wir den Zusammenhalt und den Teamgeist zeigen, den wir im Frühjahr hatten – das vermisse ich derzeit. Finden wir das wieder, wird’s erneut ein erfolgreiches Jahr!“
