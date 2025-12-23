WAC-Boss: So soll neues Trainingszentrum aussehen

So sieht der Infrastruktur-Plan aus

Deshalb sollen alsbald auch die Bagger anrollen. „Hinter der Gegentribüne der Lavanttal-Arena werden neue Trainingsplätze entstehen – da ist es angedacht, dass wir fünf Hektar pachten. Hier soll in weiterer Folge ein Trainingszentrum samt Laufbahn entstehen – mit dem langfristigen Plan, ein reines Fußballstadion zu haben. Derzeit sind wir beim Grundstück noch in der Umwidmungsphase.“