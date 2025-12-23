Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klub bei Gala geehrt

WAC-Boss: So soll neues Trainingszentrum aussehen

Kärnten
23.12.2025 06:57
Dietmar Rieglers größter Triumph: Der ÖFB-Cup-Titel!
Dietmar Rieglers größter Triumph: Der ÖFB-Cup-Titel!(Bild: Florian Pessentheiner)

Cupsieger & Fast-Meister in der Saison 2024/25! Dafür wurde der WAC zum bereits vierten Mal bei der großen Kärntner Sportgala geehrt. Präsident Dietmar Riegler vermisst aber noch etwas – und verrät seine Pläne für ein neues Trainingszentrum.

0 Kommentare

Auf Krücken kam WAC-Präsident Dietmar Riegler zur großen Sportgala nach Velden. Die Nachwehen seiner Hüft-OP spürt der „Big Boss“ des Lavanttaler Bundesligisten noch ein wenig – seine Jungs hingegen brachten in der vergangenen Saison eher die Gegner zum Stolpern!

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Nwaiwu wird Vater
So gut wie fix: Wieder ein neuer Trainer beim WAC
17.12.2025

Wie einst der FC Kärnten
Denn mit dem Cupsieg, mit diesem heroischen 1:0-Triumph im Finale in Klagenfurt über Hartberg, schaffte der Wolfsberger Klub Historisches, was in unserem Bundesland zuvor nur dem FC Kärnten 2001 gelungen war. Weshalb es nun zum bereits vierten Mal – nach 2012, 2019 und 2020 – die Krönung zum „Kärntner Team des Jahres“ für die „Wölfe“ gab!

„Leute schmunzeln bei unserem Stadion“
„Eine tolle Anerkennung – der Pokal-Erfolg war unglaublich“, strahlt Riegler, dessen Truppe in der vergangenen Saison ja nur um ein einziges Tor den Liga-Titel verpasst hatte, heute noch. „Und wenn Leute neu zu uns kommen und unser Stadion sehen, müssen sie schmunzeln – denn von der Infrastruktur her sind wir wahrlich kein Fast-Meister“, gesteht Riegler.

So sieht der Infrastruktur-Plan aus
Deshalb sollen alsbald auch die Bagger anrollen. „Hinter der Gegentribüne der Lavanttal-Arena werden neue Trainingsplätze entstehen – da ist es angedacht, dass wir fünf Hektar pachten. Hier soll in weiterer Folge ein Trainingszentrum samt Laufbahn entstehen – mit dem langfristigen Plan, ein reines Fußballstadion zu haben. Derzeit sind wir beim Grundstück noch in der Umwidmungsphase.“

Lesen Sie auch:
Peter Pacult muss WAC durch den Advent führen – ob ihm das schmeckt. . .?
Krone Plus Logo
Kuriosum im Lavanttal
Gefeuerter Pacult führt WAC noch durch den Advent!
09.12.2025

„Das vermisse ich derzeit. . .“
Was sich der Boss für 2026 wünscht? „Dass wir den Zusammenhalt und den Teamgeist zeigen, den wir im Frühjahr hatten – das vermisse ich derzeit. Finden wir das wieder, wird’s erneut ein erfolgreiches Jahr!“

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Kärnten
Klub bei Gala geehrt
WAC-Boss: So soll neues Trainingszentrum aussehen
Unzählige betroffen
Das sind die aktuellen Betrugsmaschen in Kärnten
Krone Plus Logo
Bauer vor Gericht
Drama um E-Biker: Von Mega-Traktor getötet
Türchen 23
Am Wörthersee ein Hotel für sich alleine mieten!
Folge 24: Geschenke
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf