Was sich 2026 finanziell für uns alle ändern wird

Klar ist: Allen Lohnsteuerzahlern wird kommendes Jahr mehr Geld abgeknöpft. Die sogenannte „kalte Progression“, also das Hineinrutschen in eine höhere Steuerstufe wegen einer Lohnerhöhung, obwohl diese gar nicht die Inflation abdeckt, wird 2026 bis 2029 teilweise wieder in Kraft gesetzt. Konkret werden nur mehr zwei Drittel dieser Progression durch die automatische Anpassung der Steuer-Tarifstufen refundiert, das letzte Drittel aber nicht mehr.