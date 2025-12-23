Täter verschütten Öl auf Pyramidenkogel-Parkplatz

Beinahe auf dem gesamten Parkplatz des Pyramidenkogels in Kärnten haben Vandalen Öl verschüttet. Kanister wurden im Wald entsorgt.
Einen schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter am Montag erlaubt. Die örtlichen Feuerwehren wurden zum Parkplatz des Pyramidenkogels am Wörthersee gerufen. „Nicht nur der 600 Quadratmeter große Parkplatz, sondern auch ein Stück der Landesstraße in beiden Richtungen, waren von einem Ölfilm betroffen“, teilen die Einsatzkräfte mit. „Das war pure Absicht.“
Kanister im Wald entsorgt
Denn im angrenzenden Waldstück konnten die Mitglieder der Feuerwehr Keutschach achtlos entsorgte Kanister auffinden. „Es lässt vermuten, dass das Öl absichtlich ausgeleert wurde, um den Fahrzeugen das Driften zu erleichtern.“ Ausgehend von der Größe der Kanister, waren laut Einsatzkräften um die 50 Liter Öl auf den Parkplatz geleert worden.
Stundenlanger Einsatz
Selbst die freiwilligen Einsatzkräfte zeigten sich diesmal verärgert. „Der Einsatz dauerte gut zehn Stunden an! Es mussten 40 Säcke Ölbindemittel, das sind gut 800 Kilogramm, ausgebracht werden. Anschließend musste alles wieder abgetragen und vorschriftsmäßig gelagert bzw. entsorgt werden!“
