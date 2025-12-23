Täter verschütten Öl auf Pyramidenkogel-Parkplatz

Einen schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter am Montag erlaubt. Die örtlichen Feuerwehren wurden zum Parkplatz des Pyramidenkogels am Wörthersee gerufen. „Nicht nur der 600 Quadratmeter große Parkplatz, sondern auch ein Stück der Landesstraße in beiden Richtungen, waren von einem Ölfilm betroffen“, teilen die Einsatzkräfte mit. „Das war pure Absicht.“