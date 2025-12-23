Klopapier-Transporter steckte auf Feldweg fest

Der Lkw-Fahrer war am Montag von seinem Navigationsgerät in die Irre geleitet worden. Es führte ihn mit seinem tonnenschweren Gefährt direkt auf einen Feldweg. Auf dem aufgeweichten Boden sank der mit 50.000 Rollen Klopapier voll beladene Sattelschlepper ein, es gab kein Vorankommen mehr.