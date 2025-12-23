Klopapier-Transporter steckte auf Feldweg fest

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich. Die Florianis mussten einen mit 50.000 Rollen Klopapier beladenen Lkw wieder fahrtüchtig machen. „Wir haben damit einen drohenden WC-Papier-Engpass zu den Feiertagen verhindert“, schmunzeln die Helfer.
Der Lkw-Fahrer war am Montag von seinem Navigationsgerät in die Irre geleitet worden. Es führte ihn mit seinem tonnenschweren Gefährt direkt auf einen Feldweg. Auf dem aufgeweichten Boden sank der mit 50.000 Rollen Klopapier voll beladene Sattelschlepper ein, es gab kein Vorankommen mehr.
„Mission erfüllt“
Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Lkw aus seiner misslichen Lage befreien. „Mission erfüllt und das Fest ist gerettet“, beschrieben die Florianis ihren erfolgreichen Einsatz.
