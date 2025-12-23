Deutsche stoßen seltener mit Sekt oder Prosecco an

Die Grundlage dieser Daten bildet die amtliche Steuerstatistik. Auf Sekt, Prosecco und Champagner wird die Schaumweinsteuer erhoben, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, um die kaiserliche Kriegsflotte zu finanzieren. Im vergangenen Jahr nahm der Bund ungefähr 352 Millionen Euro aus dieser Steuer ein. Das entspricht einem Anteil von 0,04 Prozent an den gesamten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Zum Vergleich: Aus der Biersteuer floss zuletzt mit 558 Millionen Euro etwas mehr Geld an den Staat. Auch Bier wird in Deutschland seit einigen Jahren weniger konsumiert.