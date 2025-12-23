Drama um E-Biker: Von Mega-Traktor getötet

Herzinfarkte: Radikale Therapie rettet Leben
Weihnachten wird für eine Kärntnerin ein trauriges Fest. Denn sie und ihre beiden Söhne müssen ohne Mann und Vater feiern – dieser wurde bei einem Radlausflug von einer landwirtschaftlichen Maschine erfasst und getötet. Der Lenker, ein erfahrener Altbauer, landete deshalb auf der Anklagebank. Die Begründung dafür ist überraschend.
„Wir müssen vor Weihnachten noch dieses besonders tragische Ereignis abhandeln“, eröffnet Richter Christian Liebhauser-Karl den Prozess gegen einen 66-jährigen Altbauern aus Oberkärnten am Klagenfurter Landesgericht. Was hat den unbescholtenen Mann mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung auf die Anklagebank gebracht?
