Drama um E-Biker: Von Mega-Traktor getötet

Weihnachten wird für eine Kärntnerin ein trauriges Fest. Denn sie und ihre beiden Söhne müssen ohne Mann und Vater feiern – dieser wurde bei einem Radlausflug von einer landwirtschaftlichen Maschine erfasst und getötet. Der Lenker, ein erfahrener Altbauer, landete deshalb auf der Anklagebank. Die Begründung dafür ist überraschend.