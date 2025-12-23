Neymar unterzog sich OP: WM nicht in Gefahr

Milliardenprojekt: Chiefs bekommen neue Heimat!
Nach fast 60 Jahren
Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich einer Meniskus-Operation unterzogen. Der Eingriff beim 33-Jährigen sei erfolgreich verlaufen, teilte Neymars Klub FC Santos mit, ohne Details über die Ausfalldauer zu nennen.
Brasilianische Medien berichteten von einer Pause von rund einem Monat, demnach wäre die WM-Teilnahme des Ex-PSG-Stürmers nicht in Gefahr.
Wegen vieler Verletzungen spielte Neymar, mit 79 Treffern Rekordtorschütze der „Selecao“, zuletzt 2023 für sein Nationalteam.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.