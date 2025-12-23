Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sorgen um Knie

Neymar unterzog sich OP: WM nicht in Gefahr

Fußball International
23.12.2025 10:23
(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)

Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich einer Meniskus-Operation unterzogen. Der Eingriff beim 33-Jährigen sei erfolgreich verlaufen, teilte Neymars Klub FC Santos mit, ohne Details über die Ausfalldauer zu nennen. 

0 Kommentare

Brasilianische Medien berichteten von einer Pause von rund einem Monat, demnach wäre die WM-Teilnahme des Ex-PSG-Stürmers nicht in Gefahr.

Wegen vieler Verletzungen spielte Neymar, mit 79 Treffern Rekordtorschütze der „Selecao“, zuletzt 2023 für sein Nationalteam.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Fußball International
Nach Sorgen um Knie
Neymar unterzog sich OP: WM nicht in Gefahr
„Falls etwas passiert“
Im Meisterkampf: ManCity-Profi gibt sein Hobby auf
Rapid auf der Suche
Seidl: Der neue Trainer „muss uns alle abholen“
Hat noch nicht genug
Ältester Fußball-Profi (58) findet neuen Klub
Krone Plus Logo
„Krone“ plant die WM
Selbst der Billig-Trip lässt Fans noch „bluten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf