Startet digitale Währungsalternative

Gold statt Glaskugel? Während Europa über den digitalen Euro diskutiert, setzt ein Wiener Unternehmen auf das älteste Wertversprechen der Welt: Gold. Mit der Gold Smart Chain bringen Oliver Antunovic und STANDARD IN GOLD GROUP eine digitale Währungsalternative an den Start.
Wann kommt der digitale Euro?
Die Europäische Zentralbank arbeitet am geplanten digitalen Euro, einer digitalen Variante der europäischen Währung, die als Ergänzung zum Bargeld dienen soll. Viele sehen darin einen Schritt zur Modernisierung des Geldsystems, andere warnen vor Überwachung oder Wertverlust durch Inflation. Genau in dieses Spannungsfeld hinein tritt das Wiener Unternehmen STANDARD IN GOLD GROUP. Unter der Leitung von Gründer Oliver Antunovic entwickelt es eine Gold Smart Chain, auf der digitale Coins durch physisch gelagertes Gold gedeckt sind. Anders als beim digitalen Euro, dessen Ausgestaltung und Deckung noch offen sind, basiert das Konzept von STANDARD IN GOLD GROUP unmittelbar auf einem greifbaren Wert.
So funktioniert die Gold‑Smart‑Chain von STANDARD IN GOLD GROUP
Die Gold‑Smart‑Chain ist eine eigens entwickelte Blockchain‑Technologie, bei der jeder digitale Coin zu 100 % durch Edelmetall gedeckt ist. STANDARD IN GOLD GROUP lagert das physische Gold in Hochsicherheitstresoren in Wien, der Schweiz und Liechtenstein. Nutzer erwerben Gold‑Coins, bekommen einen digitalen Besitznachweis und profitieren so von Inflationsschutz und Teilbarkeit. Zwei Token stehen im Zentrum:
Während viele Kryptowährungen auf Volatilität statt auf Substanz setzen, bietet STANDARD IN GOLD GROUP damit eine Alternative für jene, die sicher in Gold investieren möchten und nicht nur auf Hoffnung setzen.
Digitaler Euro vs Gold‑gedeckte Coins: Wo liegen die Unterschiede?
Der digitale Euro soll künftig die Euro‑Währung ergänzen und direkt von der Zentralbank ausgegeben werden. Welche Asset‑Deckung oder technischen Rahmenbedingen gelten, ist noch unklar. Bei STANDARD IN GOLD GROUP hingegen ist die Deckung klar: echtes Gold hinter jedem Coin. Nutzer haben direkte Übersicht, das System setzt auf Transparenz statt auf Spekulation. Oliver Antunovic erklärt: „Wir wollten ein System, das digitale Effizienz mit greifbarer Substanz verbindet.“ Beim digitalen Euro bleibt abzuwarten, ob ähnliche Sicherheiten gegeben werden.STANDARD IN GOLD GROUP geht den Schritt bereits.
Warum steigt gerade jetzt Interesse an sicheren Investments?
Inflation, Unsicherheit und fehlendes Vertrauen in klassische Währungen treiben viele, insbesondere Kleinanleger, dazu, nach alternativen Wertanlagen zu suchen. In dieser Situation erscheinen goldgedeckte digitale Coins als interessante Option: Sie verbinden die digitale Nutzbarkeit mit dem klassischen Wert von Gold. STANDARD IN GOLD GROUP trifft damit einen Nerv und zeigt, wie Gold und Blockchain kombiniert werden können, bevor der digitale Euro möglicherweise zum Alltag gehört.
STANDARD IN GOLD GROUP für sichere Goldanlagen
Während die Debatte um den digitalen Euro noch in vollem Gange ist, startet STANDARD IN GOLD GROUP heute schon mit einer Lösung, bei der digitale Währung auf Basis von physischem Gold verwirklicht wird. Für Anleger, die sicher in Gold investieren möchten, könnte dies eine attraktive Alternative darstellen: mit klarer Deckung, digitaler Zugänglichkeit und einem Gründer mit Vision.
Mehr zur Gold Smart Chain, den Coins und den sicheren Investmentmöglichkeiten mit physischer Golddeckung gibt es HIER.
