Tagelang in Wohnung gelegen: „Lasst mich sterben“

„Mein Herz ist schwach, lange hatte ich es gut im Griff“, erzählt er der „Krone“, die ihn nun im Krankenhaus Spittal besuchte. Doch heuer ging es stetig bergab. „Ich war im Spätsommer Radfahren, plötzlich kippte ich um, kam von selbst nicht mehr auf die Beine“, erinnert sich der 65-Jährige, der daraufhin ärztlich versorgt wurde. Im Oktober der nächste Anfall. „Ich kippte wieder um. Nur diesmal war ich nicht bei anderen Menschen, sondern alleine in meiner Wohnung.“