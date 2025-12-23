Geldräuber mit Pumpgun ist noch auf der Flucht

Vier Minuten vor Kassaschluss war der mit einem Schlauchschal vermummte Täter in die Raiffeisenbank in Deutsch Jahrndorf gestürmt – mit einer Pumpgun im Anschlag rannte er auf den einzigen Filialmitarbeiter zu. Der Kriminelle lud die Waffe nach, gab aber keinen Schuss ab. Wie die Ermittlungen ergaben, händigte ihm der bedrohte Angestellte mehr als 10.000 Euro aus. Mit der Beute in einer mitgebrachten Jutetasche entkam der Unbekannte.