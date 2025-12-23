Vorteilswelt
Bank überfallen

Geldräuber mit Pumpgun ist noch auf der Flucht

Burgenland
23.12.2025 10:27
Nach dem Täter wird weiter gefahndet.
Nach dem Täter wird weiter gefahndet.(Bild: Charlotte Titz)

Voll im Gang ist seit Stunden die Fahndung nach jenem Räuber, der am Montag zu Mittag eine Bank im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland überfallen hatte. Mit mehreren Tausend Euro konnte der mit einer Pumpgun bewaffnete Täter flüchten.

Vier Minuten vor Kassaschluss war der mit einem Schlauchschal vermummte Täter in die Raiffeisenbank in Deutsch Jahrndorf gestürmt – mit einer Pumpgun im Anschlag rannte er auf den einzigen Filialmitarbeiter zu. Der Kriminelle lud die Waffe nach, gab aber keinen Schuss ab. Wie die Ermittlungen ergaben, händigte ihm der bedrohte Angestellte mehr als 10.000 Euro aus. Mit der Beute in einer mitgebrachten Jutetasche entkam der Unbekannte.

Fahndung läuft weiter
Fraglich bleibt, ob dem Geldräuber die Flucht in ein Nachbarland im Osten gelungen ist. Der gesuchte Täter könnte sich noch in Österreich aufhalten. Die Polizei hatte nach dem Überfall rasch sämtliche Grenzübergänge in der Nähe besetzt und überwacht. Gleichzeitig konnten, wie berichtet, die alarmierten Exekutiveinheiten die Straßen Richtung Eisenstadt, Wien und in den Landessüden an den wichtigsten Punkten kontrollieren.

Gefahndet wird nach einem 45 bis 55 Jahre alten Mann, 1,85 Meter groß und von stärkerer Statur. Der Beschuldigte war mit einer dunklen Fleece-Weste samt Kapuze und einer dunklen Stoffhose bekleidet.

Täter war maskiert
Er trug eine Schirmkappe und helle Stoffhandschuhe. Maskiert war der Räuber mit einem Schlauchschal. Derart vermummt war ebenfalls jener Kriminelle, der vergangenen Donnerstag um 19.26 Uhr in einer Supermarktfiliale in Güssing aufgetaucht ist. An der Kassa hatte er eine Faustfeuerwaffe gezückt und die Kassierin zur Herausgabe von mehreren Tausend Euro gezwungen.

Lesen Sie auch:
Der Mann bedrohte die Kassierin im Supermarkt „Lidl“ mit einer Faustfeuerwaffe.
In Supermarkt
Raubüberfall mit Waffe: Täter auf der Flucht
19.12.2025
Deutsch Jahrndorf
Vermummter Räuber mit Waffe überfiel Bank
23.12.2025

Auch dieser Täter war mit einer schwarzen Stoffhose, einer dunklen Jacke und Wollhandschuhen bekleidet. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen besteht, wird ermittelt. Unklar bleibt vorerst, ob der Verdächtige im aktuellen Fall in Deutsch Jahrndorf einen Komplizen hatte. Seiner Flucht diente laut Polizei vermutlich eine dunkelgrüne Limousine mit kurzem Heck, älteres Baujahr.

Karl Grammer
Burgenland
