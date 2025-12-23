Preisschock droht: China lässt Molkereien zittern

Die Entscheidung trifft vor allem bekannte Käsesorten wie Camembert und Roquefort. 2024 importierte China solche Milchprodukte aus der EU im Wert von rund 589 Millionen Dollar. Besonders hohe Zölle gelten für Unternehmen, die sich nicht an der Untersuchung beteiligt haben, darunter die belgische und niederländische Sparte von FrieslandCampina. Dutzende weitere Firmen aus Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden sind ebenfalls betroffen, mit Sätzen zwischen 28,6 und 29,7 Prozent.