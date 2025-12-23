Im Meisterkampf: ManCity-Profi gibt sein Hobby auf

Für das große Ziel ordnet er alles unter: So gibt der ManCity-Profi Savinho aktuell sogar eines seiner Hobbys auf, um im Titelrennen Top-Leistungen zu bringen und seiner Mannschaft zu helfen.
Savinho stellt vorerst das Reiten ein. Wie die „Sun“ berichtet, hat der 21-jährige Brasilianer seine große Leidenschaft für Pferde auf Eis gelegt, um Verletzungen zu vermeiden. Savinho wuchs auf einer Farm in São Mateus im Südosten Brasiliens auf, lernte schon als Kind reiten, Kühe melken und Gemüse anbauen. Noch heute zeigt er auf Instagram regelmäßig seine Verbundenheit zu den Vierbeinern.
Aktuell gilt: Fußball geht vor
Manchester City liegt derzeit nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Und durch die Verletzung von Jeremy Doku ist Savinho stärker denn je gefordert. Der belgische Flügelflitzer fällt etwa bis Mitte Jänner aus. Savinho soll diese Lücke schließen und vor allem Torjäger Erling Haaland mit Vorlagen versorgen. Ein unnötiges Risiko kommt für Savinho daher nicht infrage. „Ich reite heutzutage nicht mehr so viel, falls etwas passiert. Früher habe ich das zu Hause sehr geliebt“, erklärte er. „Hier konzentriere ich mich voll auf den Fußball und darauf, mich einzuleben.“
Savinho will Citys Vertrauen zurückzahlen
Im Sommer bot Tottenham angeblich 43 Millionen Euro für den Offensivspieler, doch Savinho blieb bei den „Skyblues“ und verlängerte langfristig bis 2031. „Der Vertrag zeigt das Vertrauen des Klubs. Ich will das mit harter Arbeit zurückzahlen“, betonte er.
Und das gelingt ihm bislang: Gegen Crystal Palace holte er beim 3:0 einen Elfmeter heraus, im League Cup gegen Brentford erzielte er das entscheidende 2:0. Insgesamt steht Savinho bereits bei drei Saisontoren. Auch beim jüngsten 3:0-Sieg gegen West Ham wurde er eingewechselt. Für Manchester City war es bereits der siebente Pflichtspielsieg in Serie.
