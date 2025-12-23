Im Meisterkampf: ManCity-Profi gibt sein Hobby auf

Aktuell gilt: Fußball geht vor

Manchester City liegt derzeit nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Und durch die Verletzung von Jeremy Doku ist Savinho stärker denn je gefordert. Der belgische Flügelflitzer fällt etwa bis Mitte Jänner aus. Savinho soll diese Lücke schließen und vor allem Torjäger Erling Haaland mit Vorlagen versorgen. Ein unnötiges Risiko kommt für Savinho daher nicht infrage. „Ich reite heutzutage nicht mehr so viel, falls etwas passiert. Früher habe ich das zu Hause sehr geliebt“, erklärte er. „Hier konzentriere ich mich voll auf den Fußball und darauf, mich einzuleben.“