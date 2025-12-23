Fünffache WM-Goldene: „Musste neu gehen lernen!“

Titel verteidigt! Melissa Köck wurde bei der 61. Nacht des Sports am Montag zum bereits sechsten Mal im Casino Velden zu Kärntens Para-Sportlerin des Jahres geehrt. Bei den Herren durfte Thomas Grochar, wie auch schon 2024, jubeln. Ex-Box-Europameister Joe „Tiger“ Pachler wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Fünf Goldmedaillen bei der Ski-WM der Gehörlosen in Jasna (Svk)! Die Wernbergerin Melissa Köck durfte sich bei der Gala am gestrigen Montag zurecht darüber freuen, dass sie zum sechsten Mal zu Kärntens Parasportlerin des Jahres gewählt wurde. Sicherlich ein Lichtblick in einer schweren Zeit!
„Starke Einschränkungen und Schmerzen“
Denn Köck wurde im September zum bereits dritten Mal operiert. „Der Knorpel an der Kniescheibe hat tiefe Furchen. Das hat zu starken Einschränkungen und Schmerzen geführt“, erklärt die 28-Jährige. „Ich musste das Gehen wieder neu lernen. Inzwischen ist es besser, aber noch nicht bei 100 %. Vor allem beim Hinuntergehen von Stiegen muss ich noch üben!“
Unklare Zukunft
Ob Melissa überhaupt noch einmal rennmäßig über die Piste rast, ist derzeit unklar. „Ich darf erst im September 2026 wieder Skifahren! Sechs Jahre mit Schmerzen zu leben, ist echt genug. Ich wünsche mir einfach nur Gesundheit!“
Grochar aufs Salchers Spuren
Bei den Herren durfte Thomas Grochar über das Double jubeln! Der Klagenfurter feierte in der vergangenen Saison im Paraski-Weltcup beim Super-G in Steinach seinen ersten Sieg. Der 32-Jährige ist nach Markus Salcher der zweite Parasportler bei den Herren, dem die Titelverteidigung gelang.
Lebenswerk ging an Box-Europameister von 1978
Freuen durfte sich auch Joe „Tiger“ Packler. Der Lavanttaler Ex-Box-Europameister, der 1978 den Titel im Weltergewicht geholt hatte, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Als Vizeleutnant setzte er sich massiv für die Eröffnung des Heeressportbundeszentrums in Faak am See ein und leitete dieses ab dem Start im Jahr 2000 für zwölf Jahre: „Davor war ich ja in Wien beim Heeressport und hab unter anderem die heimischen Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska unter meinen Sportlern gehabt.“
„Treffe da meist meine Ex-Schützlinge“
Auch heute, mit 75 Jahren gibt der „Tiger“ („So wurde ich wegen meiner kurzen Arme genannt, wegen denen ich meistens in den Infight gehen musste!“) noch Boxstunden an der USI Klagenfurt. Und freut sich immer auf den jährlichen Besuch bei der Sportgala: „Ich mag dieses Event total – dort treffe ich meist meine ehemaligen Schützlinge wie Martin Koch, Thomas Morgenstern und weitere wieder.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.