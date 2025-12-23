Fünffache WM-Goldene: „Musste neu gehen lernen!“

Lebenswerk ging an Box-Europameister von 1978

Freuen durfte sich auch Joe „Tiger“ Packler. Der Lavanttaler Ex-Box-Europameister, der 1978 den Titel im Weltergewicht geholt hatte, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Als Vizeleutnant setzte er sich massiv für die Eröffnung des Heeressportbundeszentrums in Faak am See ein und leitete dieses ab dem Start im Jahr 2000 für zwölf Jahre: „Davor war ich ja in Wien beim Heeressport und hab unter anderem die heimischen Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska unter meinen Sportlern gehabt.“