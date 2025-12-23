Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bangen um Karriere

Fünffache WM-Goldene: „Musste neu gehen lernen!“

Kärnten
23.12.2025 09:59
Melissa Köck fuhr bei der Gehörlosen-WM in Jasna zu fünf Goldmedaillen.
Melissa Köck fuhr bei der Gehörlosen-WM in Jasna zu fünf Goldmedaillen.(Bild: Melissa Köck)

Titel verteidigt! Melissa Köck wurde bei der 61. Nacht des Sports am Montag zum bereits sechsten Mal im Casino Velden zu Kärntens Para-Sportlerin des Jahres geehrt. Bei den Herren durfte Thomas Grochar, wie auch schon 2024, jubeln. Ex-Box-Europameister Joe „Tiger“ Pachler wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

0 Kommentare

Fünf Goldmedaillen bei der Ski-WM der Gehörlosen in Jasna (Svk)! Die Wernbergerin Melissa Köck durfte sich bei der Gala am gestrigen Montag zurecht darüber freuen, dass sie zum sechsten Mal zu Kärntens Parasportlerin des Jahres gewählt wurde. Sicherlich ein Lichtblick in einer schweren Zeit!

Melissa Köck holte in Jasna fünf Goldmedaillen.
Melissa Köck holte in Jasna fünf Goldmedaillen.(Bild: Melissa Köckdiverse)

„Starke Einschränkungen und Schmerzen“
Denn Köck wurde im September zum bereits dritten Mal operiert. „Der Knorpel an der Kniescheibe hat tiefe Furchen. Das hat zu starken Einschränkungen und Schmerzen geführt“, erklärt die 28-Jährige. „Ich musste das Gehen wieder neu lernen. Inzwischen ist es besser, aber noch nicht bei 100 %. Vor allem beim Hinuntergehen von Stiegen muss ich noch üben!“

Lesen Sie auch:
Daniel Tschofenig und Magdalena Lobnig strahlen von Kärntens Sport-Thron.
Sportler des Jahres
Sportlergala – Vorleger
22.12.2025

Unklare Zukunft
Ob Melissa überhaupt noch einmal rennmäßig über die Piste rast, ist derzeit unklar. „Ich darf erst im September 2026 wieder Skifahren! Sechs Jahre mit Schmerzen zu leben, ist echt genug. Ich wünsche mir einfach nur Gesundheit!“

Thomas Grochar siegte auch schon 2024 bei der Kärntner Sportgala.
Thomas Grochar siegte auch schon 2024 bei der Kärntner Sportgala.(Bild: GEPA)

Grochar aufs Salchers Spuren
Bei den Herren durfte Thomas Grochar über das Double jubeln! Der Klagenfurter feierte in der vergangenen Saison im Paraski-Weltcup beim Super-G in Steinach seinen ersten Sieg. Der 32-Jährige ist nach Markus Salcher der zweite Parasportler bei den Herren, dem die Titelverteidigung gelang.

Lebenswerk ging an Box-Europameister von 1978
Freuen durfte sich auch Joe „Tiger“ Packler. Der Lavanttaler Ex-Box-Europameister, der 1978 den Titel im Weltergewicht geholt hatte, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Als Vizeleutnant setzte er sich massiv für die Eröffnung des Heeressportbundeszentrums in Faak am See ein und leitete dieses ab dem Start im Jahr 2000 für zwölf Jahre: „Davor war ich ja in Wien beim Heeressport und hab unter anderem die heimischen Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska unter meinen Sportlern gehabt.“

Joe „Tiger“ Pachler (li.) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Joe „Tiger“ Pachler (li.) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.(Bild: GEPA)

„Treffe da meist meine Ex-Schützlinge“
Auch heute, mit 75 Jahren gibt der „Tiger“ („So wurde ich wegen meiner kurzen Arme genannt, wegen denen ich meistens in den Infight gehen musste!“) noch Boxstunden an der USI Klagenfurt. Und freut sich immer auf den jährlichen Besuch bei der Sportgala: „Ich mag dieses Event total – dort treffe ich meist meine ehemaligen Schützlinge wie Martin Koch, Thomas Morgenstern und weitere wieder.“

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Kärnten
Feuerwehr verärgert
Täter verschütten Öl auf Pyramidenkogel-Parkplatz
Bangen um Karriere
Fünffache WM-Goldene: „Musste neu gehen lernen!“
Tragisches Unglück
Tagelang in Wohnung gelegen: „Lasst mich sterben“
Klub bei Gala geehrt
WAC-Boss: So soll neues Trainingszentrum aussehen
Unzählige betroffen
Das sind die aktuellen Betrugsmaschen in Kärnten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf