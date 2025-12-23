Das sind die aktuellen Betrugsmaschen in Kärnten

Finanzonline-ID läuft ab

Und im Bezirk Klagenfurt-Land fiel ein 67-jähriger Mann auf Betrugsmaschen hinein. „Er erhielt via SMS eine Nachricht des BMF Finanzonline. In dieser Nachricht wurde ihm mitgeteilt, dass seine Finanzonline-ID ablaufen werde und danach kein Zugriff mehr möglich sei.“ Seine Daten könne er jedoch ändern. „Er aktivierte einen Link und gab dort seine persönlichen Daten ein. Kurze Zeit später wurde er von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Mitarbeiterin einer heimischen Bank ausgab.“ Mehrere widerrechtliche Abbuchungen seien von seinem Konto erfolgt. Daraufhin stieg er in das Online-Konto ein – die Folge: Die Täter buchten einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto ab.