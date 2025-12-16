Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausschreibung startet

Wer übernimmt Chefposten des Linzer Flughafens?

Oberösterreich
16.12.2025 07:00
Der Airport in Linz sucht einen neuen „Piloten“.
Der Airport in Linz sucht einen neuen „Piloten“.(Bild: Flughafen Linz)

Wer will das Steuer am finanziell angeschlagenen Linzer Flughafen übernehmen? Nachdem der Vertrag des aktuellen Geschäftsführers Norbert Draskovits – er ist seit 2018 im Amt – im kommenden Jahr 2026 ausläuft, ist der Posten des neuen „Piloten“ nun offiziell ausgeschrieben.

0 Kommentare

Gesucht wird für den Chefposten des Airports ein Manager oder eine Managerin mit akademischem Abschluss, Voraussetzung sind „mindestens fünf Jahre nachweisbare erfolgreiche Berufserfahrung in leitender Position.“ Das Aufgabengebiet umfasst dezidiert die „Anbindung an internationale Hubs“ – die letzte verbliebende Verbindung mit einem Drehkreuz, Frankfurt, wurde bekanntlich im Oktober eingestellt.

Der Bewerbungsprozess wird vom Personalberater Stanton Chase abgewickelt. Die Besetzung ist heikel, schließlich schrieb der Flughafen seit 2020 in Summe 37 Millionen Euro Verlust und der Landesrechnungshof prognostiziert bis 2035 sogar einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 28 bis 45 Millionen Euro – diese Misere fällt politisch auch auf die beiden öffentlichen Eigentümer, Stadt Linz und Land Oberösterreich, zurück.

Hearingkommission geplant
Bis 23. Jänner können Interessenten ihre Bewerbungen einreichen, danach müssen sie sich einer Hearingkommission stellen, bei der auch Stadt und Land mitreden werden. Geplant ist, dass der oder die „Neue“ mit einer gemeinsamen Einarbeitungszeit mit dem aktuellen Airport-Manager Draskovits einsteigt.

Lesen Sie auch:
Der Linzer Flughafen ist in finanziellen Turbulenzen.
Studie zu Airport Linz
Flughafen sorgt für 51 Mio. Euro Steuereinnahmen
02.12.2025
Frachtflieger bleibt
„Durchschnaufen“ am Linzer Flughafen nach Zusage
08.12.2025
Hohe Verluste
Linzer Flughafen braucht dringend einen neuen Kurs
18.11.2025

Ein fixes Salär für den Chefposten gibt es übrigens nicht: Zusammen mit ihren Bewerbungsunterlagen können die Kandidaten auch ihre Gehaltsvorstellungen abgeben.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
309.792 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.649 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.562 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Ausschreibung startet
Wer übernimmt Chefposten des Linzer Flughafens?
Millionen Schulden
Pleite im Mineralölhandel trifft Salzburg hart
LASK, Ried, BW Linz...
OÖ-Herbst-Check: Zwischen Vollgas und Leerlauf
Krone Plus Logo
Frau (83) verzweifelt
Keine Auskunft, wo dementer Lebensgefährte war
Unter Schutt begraben
Flüchtlings-Duo wurde aus eigenem Heim rekrutiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf