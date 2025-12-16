Wer übernimmt Chefposten des Linzer Flughafens?

Wer will das Steuer am finanziell angeschlagenen Linzer Flughafen übernehmen? Nachdem der Vertrag des aktuellen Geschäftsführers Norbert Draskovits – er ist seit 2018 im Amt – im kommenden Jahr 2026 ausläuft, ist der Posten des neuen „Piloten“ nun offiziell ausgeschrieben.
Gesucht wird für den Chefposten des Airports ein Manager oder eine Managerin mit akademischem Abschluss, Voraussetzung sind „mindestens fünf Jahre nachweisbare erfolgreiche Berufserfahrung in leitender Position.“ Das Aufgabengebiet umfasst dezidiert die „Anbindung an internationale Hubs“ – die letzte verbliebende Verbindung mit einem Drehkreuz, Frankfurt, wurde bekanntlich im Oktober eingestellt.
Der Bewerbungsprozess wird vom Personalberater Stanton Chase abgewickelt. Die Besetzung ist heikel, schließlich schrieb der Flughafen seit 2020 in Summe 37 Millionen Euro Verlust und der Landesrechnungshof prognostiziert bis 2035 sogar einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 28 bis 45 Millionen Euro – diese Misere fällt politisch auch auf die beiden öffentlichen Eigentümer, Stadt Linz und Land Oberösterreich, zurück.
Hearingkommission geplant
Bis 23. Jänner können Interessenten ihre Bewerbungen einreichen, danach müssen sie sich einer Hearingkommission stellen, bei der auch Stadt und Land mitreden werden. Geplant ist, dass der oder die „Neue“ mit einer gemeinsamen Einarbeitungszeit mit dem aktuellen Airport-Manager Draskovits einsteigt.
Ein fixes Salär für den Chefposten gibt es übrigens nicht: Zusammen mit ihren Bewerbungsunterlagen können die Kandidaten auch ihre Gehaltsvorstellungen abgeben.
