Wer übernimmt Chefposten des Linzer Flughafens?

Der Bewerbungsprozess wird vom Personalberater Stanton Chase abgewickelt. Die Besetzung ist heikel, schließlich schrieb der Flughafen seit 2020 in Summe 37 Millionen Euro Verlust und der Landesrechnungshof prognostiziert bis 2035 sogar einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 28 bis 45 Millionen Euro – diese Misere fällt politisch auch auf die beiden öffentlichen Eigentümer, Stadt Linz und Land Oberösterreich, zurück.