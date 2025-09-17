Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Punkte im Detail

Wohnpaket: Was sich bei den Mieten jetzt ändert

Innenpolitik
17.09.2025 11:05

Das Prestigeprojekt von SPÖ-Chef Andreas Babler hat eine wichtige Hürde genommen. Das Wohnpaket solle eine „Last von den Schultern“ der Mieter in Österreich nehmen. Die Zeit der Wucherpreise sei vorbei – obwohl Vermieter im Kleingedruckten auch von der Novelle profitieren.

0 Kommentare

Die Bundesregierung hat die bereits im Koalitionsprogramm verankerte Mietpreisbremse samt Wertsicherung bei Mieten am Mittwoch im Ministerrat verabschiedet. Das Wohnpaket soll fünf Hauptpunkte umfassen:

  • Erstmals Preiseingriffe in ungeregelte Mieten (Privatsektor)
  • Verlängerung der Mietpreisbremse im geregelten Bereich
  • Verlängerung der Mindestbefristung von drei auf fünf Jahre ab November
  • Zeitraum für Rückzahlungen von ungesetzlich hohen Mieten schrumpft von 30 auf fünf Jahre
  • Bekenntnis zur ökologischen Sanierung des Altbestandes

Mit dem Prestigeprojekt von Vizekanzler Babler soll den Bürgern eine „Last von den Schultern“ genommen werden, teilte der SPÖ-Chef beim Pressefoyer am Mittwoch mit. Die Mieten hätten immer mehr vom „Gehalt aufgefressen“, erklärte Babler. „Wir haben die Mieterhöhungen für 2025 gestoppt. Und wir werden sie für die kommenden beiden Jahre deckeln. Und, das ist mir ein besonderes Anliegen: Die Mietpreisbremse wird nun auch für den bisher ungeregelten Mietmarkt verwirklicht.“ Enorme Mietanstiege würden der Vergangenheit angehören. So solle die „Mietpreisspirale“ durchbrochen werden. Mieten wären nun Bremsanker statt Anheizer.

Bablers neue Wohnkampagne
Bablers neue Wohnkampagne(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Die Fakten

  • In Österreich sind die Mieten seit 2010 laut Behördenangaben um über 70 Prozent angestiegen.
  • Die Privatmieten explodierten um 80 Prozent. 
  • Zum Vergleich: In der Eurozone erhöhten sich die Mietpreise im Durchschnitt nur um 23,5 Prozent. 

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) pflichtete ihm bei: „Nur Wohlstand garantiert den Sozialstaat.“ Die Lohn-Preis-Spirale gelte es zu durchbrechen, um die Wirtschaft wieder anzuregen. Auch die Energiepreise würden nun angegangen.

Drei-Prozent-Regel soll greifen
Mit der Verlängerung der Mindestbefristung auf fünf Jahre schaffe die Regierung zudem bessere „Planungssicherheit“ – auch wenn kleine Privatvermieter (C2C) von der Regelung ausgeschlossen werden. Sie dürfen weiterhin auf drei Jahre befristen.

Lesen Sie auch:
SPÖ-Chef Andreas Babler
„Stopptaste gedrückt!“
SPÖ will nach Mietpreisbremse weitere Entlastungen
02.06.2025
Mietpreisbremse kommt
Neue SPÖ-Kampagne: „Wir machen Wohnen leistbar“
16.09.2025

Der Preisdeckel am privaten Mietmarkt werde künftig klar geregelt und greift erst, wenn die Jahresinflation „zwischen zwei Jahren“ mehr als drei Prozent beträgt, heißt es in einem Entwurf, der krone.at vorliegt. Alles, was über dieser Marke liegt, darf nur zur Hälfte an die Mieter weitergegeben werden. Ein Beispiel: Beträgt die Inflation sechs Prozent, so darf die Miete maximal um 4,5 Prozent steigen.

Die neue gesetzliche Regelung soll 2026 in Kraft treten und auch für bereits bestehende Mietverträge gelten. Das Wohnpaket sieht außerdem vor, dass die Miete künftig maximal einmal pro Jahr erhöht werden darf. Geschäftsmieten, Ein- und Zweifamilienhäuser sind vom Preisdeckel im Privatsektor allerdings nicht betroffen. Das Wohnpaket solle präzise Menschen mit niedrigem Einkommen helfen, die bereits im Schnitt mehr als ein Drittel für Wohnkosten aufbringen müssen.

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von Februar 2024 bis August 2025 und die Preisentwicklung ausgewählter Bereiche im August 2025. Die Inflationsrate stieg zuletzt auf 4,1 %. Wohnen, Wasser und Energie sowie Gastronomie und Hotels verzeichneten jeweils einen Anstieg von 6,1 %. Lebensmittel stiegen um 5,2 %. Die Preise für Treibstoffe sanken um 3,2 %. Quelle: Statistik Austria.

Die anstehenden Erhöhungen der gesetzlichen Richtwerte und Kategoriebeträge sowie der sogenannten „angemessenen Mietzinse“ werden gedeckelt für 2026 mit einem Prozent und für 2027 mit zwei Prozent. Das betrifft vor allem Altbauwohnungen und Gemeindebauten. Ab 2028 gilt auch hier die neue Drei-Prozent-Regel.

Zuckerl für Vermieter
Im Wohnpaket wird allerdings auch Vermietern entgegengekommen. Der Zeitraum, für den ungerechte Mieten rückwirkend zurückverlangt werden können, wird im Zuge der Novelle deutlich eingedampft: von 30 auf fünf Jahre. Von der Bundesregierung heißt es dazu in einer Mitteilung: Man wolle mit dem neuen Gesetz einen „klaren Trennstrich“ ziehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
SPÖBundesregierung
VizekanzlerGehaltEurozoneInflation
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
226.805 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
127.714 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
115.782 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2948 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1798 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Innenpolitik
Gewessler-Effekt?
So viele Mitglieder hatten die Grünen noch nie
Die Punkte im Detail
Wohnpaket: Was sich bei den Mieten jetzt ändert
Kreml testet Grenzen
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
Krone Plus Logo
Grazer Finanzaffäre
Nötigung? Verfahren gegen FP-Spitze eingestellt
Proteste in Windsor
Fotos von Trump mit Epstein auf Schloss projiziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf