Die krassen Zahlen von Mikaela Shiffrin

Respektvoll sei auch das Verhältnis der beiden Ski-Stars. Da werden Erinnerungen an den WM-Wirbel in Saalbach wach. Bei der neuen Team-Kombi hatte es zunächst nach dem Giganten-Duo „Mika und Lindsey“ ausgesehen. Nach dem „Korb“ für Vonn gab es dicke Luft. Superstars zu Gold?In der Schweiz relativierte die 41-Jährige das im Rückblick: „Da gab es eine schlechte Kommunikation im Team, nicht mit ihr.“ Kommt es nun bei Olympia in Cortina zur gemeinsamen Goldjagd? „Es wäre eine weitere Chance für eine Medaille“, erklärte die Speed-Queen vielsagend. Die Entscheidung träfen aber die Trainer. So werde die Schnellste der Spezialabfahrt (Vonns klares Ziel) mit der besten Slalomfahrerin um Edelmetall kämpfen.