OÖ-Herbst-Check: Zwischen Vollgas und Leerlauf

Vom Liga-Flop zum Wirbelsturm auf 22 Goldbeinen: Unter Joao Sacramento herrschte mit sechs Punkten aus sieben Runden zuerst Flaute. Dann kam Dietmar Kühbauer und zündete die Rakete: 22 Zähler aus acht Runden. Schwarz-Weiß wie Tag und Nacht. Der Ex-Trainer? Ist in Linz vermutlich schon in Vergessenheit geraten. Der LASK und die Mannschaft erscheinen dafür geeinter denn je. Das Team bleibt trotz Höhenflugs am Boden. Aber: wo Sieger, da auch Verlierer. Kühbauer setzte auf seine Stammkräfte – andere wurden zu Statisten degradiert: Valon Berisha spielte unter ihm nur 14 Minuten, Lenny Pintor sowie die Sommer-Zugänge Lukas Kacavenda und Bryan Teixeira nie, obwohl auch Max Entrup und Sasa Kalajdzic kaum zum Zug kamen. Auch scheint der 28-Mann-Kader im Frühjahr für 15 Liga-Spiele und maximal drei im Cup zu groß! Jetzt heißt’s: Wen mitschleppen, wen abgeben?