Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

SPÖ-Vizekanzler

Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“

Innenpolitik
17.10.2025 18:00
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)(Bild: Eva Manhart)

Österreichs Vizekanzler und SPÖ-Parteichef Andreas Babler im großen Interview: Über die massive Teuerung, Kürzungen bei Pensionisten, die neue Sozialhilfe, Integrationsverweigerer und seine Schmerzgrenze angesichts der schlechten Umfragen. Wie will er das Leben für die Menschen leistbarer machen?

0 Kommentare

„Krone“: Herr Babler, Sie waren von 2001 bis 2004 Füller und Schichtarbeiter bei Vöslauer Mineralwasser. Was würde der Schichtarbeiter Babler heute von Vizekanzler Babler halten?
Andreas Babler: Ich wäre stolz, dass es in Österreich möglich ist, auch mit einer Arbeiterbiografie politische Verantwortung zu übernehmen. Das hätte mich beeindruckt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine