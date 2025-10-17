Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“

„Krone“: Herr Babler, Sie waren von 2001 bis 2004 Füller und Schichtarbeiter bei Vöslauer Mineralwasser. Was würde der Schichtarbeiter Babler heute von Vizekanzler Babler halten?

Andreas Babler: Ich wäre stolz, dass es in Österreich möglich ist, auch mit einer Arbeiterbiografie politische Verantwortung zu übernehmen. Das hätte mich beeindruckt.