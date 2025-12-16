Vorteilswelt
Warum macht er das?

Ungewöhnlich! Bayern-Star sorgt für Rätselraten

Deutsche Bundesliga
16.12.2025 07:10
Leon Goretzka (li.) sorgt mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen.
Leon Goretzka (li.) sorgt mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen.(Bild: AP/Associated Press/Matthias Schrader)

Verwirrung um Leon Goretzka! Der Bayern-Star hat mit einer ungewöhnlichen Aktion in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Nationalspieler löschte auf Instagram nahezu alle Fotos mit Bezug zum FC Bayern – ebenso verschwanden Bilder aus seiner Zeit bei Schalke 04. Schnell machten Gerüchte über einen möglichen Abschied vom Rekordmeister die Runde.

0 Kommentare

Doch ein Transfer steckt aller Voraussicht nach nicht hinter der Aktion, berichten deutsche Medien. Zudem würde ein solcher Schritt kaum zu Goretzka passen. Der 30-Jährige hat sich öffentlich stets klar zum Klub bekannt, zuletzt im Sommer sogar mit den Worten: „Ich liebe den FC Bayern.“

Abschiedssignale?
Zwar nutzen Fußball-Profis Social Media immer wieder gezielt, um Wechsel anzudeuten oder Druck aufzubauen, bei Goretzka wäre das jedoch völlig untypisch. Viel wahrscheinlicher ist ein anderer, weniger angenehmer Grund für die Löschaktion: der Umgang mit Kritik im Netz.

Der Mittelfeldspieler sieht sich auf seinen Kanälen regelmäßig mit teils heftigen, oft unsachlichen Kommentaren konfrontiert. Mit dem Entfernen vieler Fotos verschwanden offenbar auch zahlreiche dieser negativen Wortmeldungen. Auffällig: Ein einziges Bild mit Bayern-Wappen blieb online. Selbst darunter tauchten rasch spöttische Kommentare wie „Das hast du vergessen zu löschen“ auf.

Sportlich zuletzt wieder im Hintertreffen
Nach einer turbulenten vergangenen Saison, in der sich Goretzka zurück ins Team gekämpft hatte, ist er in der aktuellen Spielzeit wieder etwas ins zweite Glied gerückt. Zwar kommt er weiterhin zu Einsätzen, in den Top-Partien erhielt zuletzt jedoch meist Aleksandar Pavlović den Vorzug.

Ein Tor oder eine Vorlage fehlt bislang und auch seine Zukunft über den Sommer hinaus ist offen. Der Vertrag des Bayern-Stars läuft 2026 aus. Ob es danach weitergeht, ist unklar. Die jüngste Social-Media-Aktion dürfte jedoch weniger ein sportliches Signal sein als vielmehr ein stiller Rückzug vor dem rauen Ton im Netz.

