Ungewöhnlich! Bayern-Star sorgt für Rätselraten

Sportlich zuletzt wieder im Hintertreffen

Nach einer turbulenten vergangenen Saison, in der sich Goretzka zurück ins Team gekämpft hatte, ist er in der aktuellen Spielzeit wieder etwas ins zweite Glied gerückt. Zwar kommt er weiterhin zu Einsätzen, in den Top-Partien erhielt zuletzt jedoch meist Aleksandar Pavlović den Vorzug.