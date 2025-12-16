Fußgängerin gerammt: Alko-Lenker muss in Haft

Keine Erinnerungen mehr an den Unfall

Die Frau erlitt jedenfalls ein Polytrauma, konnte wochenlang nicht arbeiten und leidet noch immer an den Spätfolgen der Kollision. „Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist“, gab sie zu Protokoll. Ihre Erinnerung setze erst wieder rund ein Monat später in der Reha an, als sie kurzfristig im Rollstuhl gesessen sei. Noch immer leide sie unter Taubheitsgefühl in den Beinen und unter einer Einschränkung ihres Sichtfeldes, führte sie aus.