Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

Fußgängerin gerammt: Alko-Lenker muss in Haft

Tirol
16.12.2025 07:00
Der Prozess fand am Innsbrucker Landesgericht statt.
Der Prozess fand am Innsbrucker Landesgericht statt.(Bild: Christof Birbaumer)

Weil er offenbar beim Fahren eine SMS seiner Freundin gelesen hat, rammte ein Saisonarbeiter (42) aus der Slowakei im März im Tiroler Pitztal mit seinem Klein-Lkw eine Fußgängerin. Die 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Mann, der am Unfalltag stark betrunken war, musste nun in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen.

0 Kommentare

Der Slowake, der in der Wintersaison im Pitztal (Bezirk Imst) tätig war, blieb am Montag dem Prozess vor dem Landesgericht in Innsbruck entschuldigt fern. Die Richterin führte die Verhandlung dennoch in seiner Abwesenheit durch und verlas seine Verantwortung vor der Polizei, bei der er sich reumütig zeigte. Was geschehen sei, tue ihm „sehr leid“.

Es sei wohl so passiert, weil er zum Zeitpunkt der Fahrt alkoholisiert – 1,5 Promille wurden angenommen – gewesen sei und beim Autofahren eine SMS seiner Freundin gelesen habe.

Zitat Icon

Es hätte noch viel mehr passieren können und es ist ein Wunder, dass die Frau heute hier sitzen kann.

Die Richterin beim Prozess

Lenker war auch zu schnell unterwegs
Die Anklage der Staatsanwaltschaft wog jedenfalls schwer: Der Mann sei zudem bei einbrechender Dunkelheit mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe sein Fahrzeug nach der Kollision mit der Frau zudem so verrissen, dass auch ein entgegenkommendes Fahrzeug in die Situation verwickelt worden sei. „Es hätte noch viel mehr passieren können und es ist ein Wunder, dass die Frau heute hier sitzen kann“, so die Richterin.

Keine Erinnerungen mehr an den Unfall
Die Frau erlitt jedenfalls ein Polytrauma, konnte wochenlang nicht arbeiten und leidet noch immer an den Spätfolgen der Kollision. „Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist“, gab sie zu Protokoll. Ihre Erinnerung setze erst wieder rund ein Monat später in der Reha an, als sie kurzfristig im Rollstuhl gesessen sei. Noch immer leide sie unter Taubheitsgefühl in den Beinen und unter einer Einschränkung ihres Sichtfeldes, führte sie aus.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Frau schwer verletzt
Alkolenker (41) rammte Fußgängerin und fuhr weiter
22.03.2025

Autoschlüssel von Balkon geworfen
Der Unfallhergang, der schließlich zu diesen langfristigen Einschränkungen führte, wurde im Anschluss skizziert. Die Frau war mit einer Gruppe in Skischuhen am Straßenrand unterwegs, als der Slowake sie ohne zu bremsen touchierte und eben nicht stehen blieb. Im Gegenteil: Er nahm danach – aufgrund des Schocks, wie er angab – einen „Nachtrunk“ zu sich und warf den Schlüssel des Autos von einem Balkon. Er konnte schließlich von der Polizei ausgeforscht werden.

Der 42-Jährige wurde am Ende zu zwölf Monaten Haft verurteilt –  vier davon unbedingt. Nicht rechtskräftig.

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
PitztalInnsbruckImstSlowakei
PolizeiStaatsanwaltschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
309.792 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.649 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.562 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf