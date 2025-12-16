Salzburgs turbulentes Jahr und offene Trainerfrage

Das Jahresende wird zugleich als Zeit genutzt, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Im Falle der Bullen lässt sich sagen: Es war erneut ein turbulentes Jahr! In diesen zwölf Monaten schwang Thomas Letsch das Trainerzepter. Die Ausbeute? Durchwachsen! In 52 Pflichtspielen verbuchten die Salzburger 24 Siege bei elf Remis und 17 Niederlagen. In der Vorsaison wurden die Ziele Meisterschaft und Cupsieg (erneut) verpasst. In der laufenden Spielzeit ist man in beiden Bewerben noch im Geschäft. In der Liga überwintert man als Erster. Dies ist jedoch weniger der eigenen Stärke als der Schwäche der Liga geschuldet.