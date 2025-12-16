ÖSV-Aufsteigerin entzückte ihren Coach schon 2017

Viele Schritte nach vorne

Warum es in St. Moritz mit den Rängen zwei, sieben und 15 gleich so sensationell gut geklappt hat? „Mäggy hat über den Sommer sehr viele Schritte nach vorne gemacht, ist einfach als gesamte Athletin stabiler und reifer geworden. Das betrifft insbesondere auch die Skitechnik und die Kondi“, erklärt Plöchl, einst selbst Rennläufer, der es auf drei Europacupstarts gebracht hat. „Bei ihr ist es wichtig, einen klaren Plan zu haben, dass sie weiß, was sie in welcher Situation machen muss. Da haben wir uns in den letzten Monaten auf einige wenige Punkte konzentriert und mit der Zeit hat Mäggy dann gelernt, mehr auf ihre eigenen Stärken zu vertrauen.“