Salzburgs größte Bausünde steht am Pass Thurn

Die Sieger im Greenpeace-Beton-Bewerb stehen fest! Mehr als 20.000 Stimmen und eine Fachjury haben die größten Beton-Bausünden des Landes gewählt. In Salzburg hat sich dabei schnell ein Favorit herauskristallisiert, der sich auch am Ende durchgesetzt hat: Das Luxus-Resort „Six Senses Residences Kitzbühel Alps“ am Pass Thurn bei Mittersill.