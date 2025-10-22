„Unsichtbarer“ Virus greift Softwareentwickler an

Die Malware verschafft sich auf infizierten Rechnern Fernzugriff, versucht Gelder von Krypto-Konten abzusaugen und sammelt Login-Daten, unter anderem um weitere Erweiterungen zu befallen. Entdeckt wurde der Schadcode am 17. Oktober von der israelisch-amerikanischen IT-Sicherheitsfirma KOI in der Erweiterung „CodeJoy“ eines chinesischen Entwicklers. Auf ihrem Blog spricht KOI von „einem der raffiniertesten Angriffe, die wir je analysiert haben“.