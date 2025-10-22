Gericht verurteilt zwei TikToker zum Heiraten

Bräutigam in U-Haft

Idris Mai Wushirya und Basira Yar Guda hatten Videos geteilt, die sie beim Küssen und Umarmen zeigen. Der junge Mann, der bereits mehrfach wegen als „anstößig“ eingestufter Videos mit den Behörden in Konflikt geraten war, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Hochzeit solle nun so schnell wie möglich vollzogen werden, sagte ein Hisbah-Sprecher. „Das zukünftige Brautpaar hat sein Einverständnis gegeben.“