Red Bull soll für Aufholjagd Ferrari kopiert haben

Von 97 auf nur 40 Punkte Rückstand binnen fünf Rennwochenenden nach der Sommerpause – es ist die größte „Auferstehung“ seit einer Ewigkeit, mit der Max Verstappen die Formel-1-WM noch einmal spannend macht. Logisch, dass sich da auch andere gerne im Erfolg sonnen wollen. Auch in Italien. Dort glaubt man nun zu wissen, dass das Red-Bull-Wunder die „Kopie“ eines Systems von Ferrari ist.
So will die „Gazzetta dello Sport“ erfahren haben, dass Red Bull Racing den störrischen RB21 verbessert hat, indem die Simulator-Arbeit intensiviert wurde – dort wird nun ein viel genaueres Basis-Setup für die Rennwochenenden vorbereitet, das dann vor Ort nur noch punktuell angepasst werden muss. „Das reduziert die Fehlerquote und damit den Zeitverlust“, will die „Gazzetta“ den Red-Bull-Ingenieuren entlockt haben.
