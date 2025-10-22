Red Bull soll für Aufholjagd Ferrari kopiert haben

Von 97 auf nur 40 Punkte Rückstand binnen fünf Rennwochenenden nach der Sommerpause – es ist die größte „Auferstehung“ seit einer Ewigkeit, mit der Max Verstappen die Formel-1-WM noch einmal spannend macht. Logisch, dass sich da auch andere gerne im Erfolg sonnen wollen. Auch in Italien. Dort glaubt man nun zu wissen, dass das Red-Bull-Wunder die „Kopie“ eines Systems von Ferrari ist.