Karriere-Aus? „Der Gedanke ist niederschmetternd“

Der 39-Jährige, der bei Celtic Glasgow unter Vertrag steht, fehlt seit Anfang März wegen massiver Probleme im Schultergelenk. In einem Interview mit CBS Sports sprach Schmeichel nun offen über seine Situation und ließ durchblicken, wie schwerwiegend die Verletzung tatsächlich ist.

Zwei Operationen

„Ich war gestern bei einem Spezialisten. Ich werde zwei Operationen brauchen, um meine Schulter zu reparieren“, erklärte der Torhüter. Laut Schmeichel sind sowohl der Bizeps als auch die Rotatorenmanschette gerissen, Zudem habe er sich die Schulter ausgekugelt. Die erwartete Ausfallzeit ist enorm: Zehn bis zwölf Monate könnte er fehlen.