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Blutige Handverletzung

Schnittwunde! Gala-Profi schreit vor Schmerzen

Champions League
19.03.2026 09:39
Noa Lang zog sich eine schwere Verletzung zu.
Noa Lang zog sich eine schwere Verletzung zu.(Bild: AP/Jon Super)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das sah böse aus! Als Noa Lang beim Champions-League-Spiel gegen Liverpool nach einem Zweikampf gegen die Bande stolperte, zog sich der Galatasaray-Profi eine böse Schnittwunde am rechten Daumen zu. Unter Schmerzensschreien wurde der Niederländer vom Platz gebracht.

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In der 76. Minute hatte sich der erst zur Halbzeit eingewechselte Lang nach einem Dribbling gegen Liverpools Curtis Jones an der Bande abbremsen wollen, als er sich seinen Daumen zwischen zwei Banden einklemmte.

Dabei zog sich Lang eine schwere Schnittwunde zu. Nach sechsminütiger Unterbrechung wurde der Flügelstürmer mit blutendem Daumen vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht.

Teil des Fingers abgetrennt?
„Ich bin gerade eben zu ihm gegangen und habe nach ihm geschaut. Einige sagen, dass es so aussieht, als wäre ein Teil der Oberseite seines Fingers abgetrennt“, schlug Liverpool-Profi und Lang-Landsmann Jeremie Frimpong nach der Partie Alarm.

Große Schmerzen bei Noa Lang
Große Schmerzen bei Noa Lang(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Auch Victor Osimhen wurde verletzt ausgewechselt.
Auch Victor Osimhen wurde verletzt ausgewechselt.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Doppelt bitter: Neben dem 26-Jährigen verletzte sich auch Starstürmer Victor Osimhen beim 0:4 gegen die „Reds“ schwer. Der Nigerianer hatte sich in der ersten Halbzeit den rechten Unterarm gebrochen und wird dem türkischen Meister wohl lange fehlen. 

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