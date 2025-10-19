„König“ Trump wirft Gülle auf Demonstranten ab

„King Trump“ steuert in KI-Video Kampfjet

Was Trump von den Protesten hielt, teilte er in einem mit künstlicher Intelligenz erstellten Video auf seiner Plattform Truth Social mit. In dem Video steuert Trump mit einer Königskrone auf dem Kopf einen Kampfjet über eine amerikanische Stadt. Dann wirft er von seinem Jet aus große Mengen braune Masse (offenbar Gülle) ab. In der nächsten Einstellung ist zu sehen, wie Demonstranten davon getroffen werden. Auf dem Jet ist groß „King Trump“ zu lesen.