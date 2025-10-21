Volkshilfe Vorarlberg unterstützt Senioren

Mit einer Weihnachtsaktion will die Volkshilfe Vorarlberg armutsgefährdeten Menschen unter die Arme greifen. Betroffen sind besonders Frauen.
Seit Montag läuft die Weihnachtsaktion der Volkshilfe Vorarlberg: Pensionisten und Pensionistinnen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt, werden mit bis zu hundert Euro unterstützt – in Form von Einkaufsgutscheinen.
10.000 Euro kann die Volkshilfe insgesamt zur Verfügung stellen. Gespeist wird die Unterstützung zum größten Teil aus Spendengeldern – nur 1,2 Prozent davon stammen aus Gemeinden. Daher sind die Mittel begrenzt. Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht. Wer davon profitieren will, muss die Alterspension erreicht haben und einen Einkommensnachweis samt Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss und Ähnlichem vorlegen. Die Volkshilfe geht davon aus, dass derzeit rund 17.000 Menschen mit einem Alter über 65 Jahre in Armut leben, das wäre österreichweit der höchste Wert. Allerdings liegen laut Volkshilfe zu wenige Daten dazu vor, daher handelt es bei den Zahlen um Schätzungen.
Frauen stärker betroffen als Männer
Weiters geht die Volkshilfe davon aus, dass Frauen weit häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer. Bei den Männern wird der Anteil auf 12 Prozent geschätzt, bei Frauen auf 19 Prozent. Besonders hoch ist der Anteil an armutsgefährdeten Frauen, die alleine leben: 32 Prozent. Die Volkshilfe geht davon aus, dass diese hohen Zahlen mit einem „Zurückfahren von staatlicher Unterstützung in Zusammenhang“ stehen und mahnt Solidarität mit der älteren Generation ein.
