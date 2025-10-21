Volkshilfe Vorarlberg unterstützt Senioren

10.000 Euro kann die Volkshilfe insgesamt zur Verfügung stellen. Gespeist wird die Unterstützung zum größten Teil aus Spendengeldern – nur 1,2 Prozent davon stammen aus Gemeinden. Daher sind die Mittel begrenzt. Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht. Wer davon profitieren will, muss die Alterspension erreicht haben und einen Einkommensnachweis samt Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss und Ähnlichem vorlegen. Die Volkshilfe geht davon aus, dass derzeit rund 17.000 Menschen mit einem Alter über 65 Jahre in Armut leben, das wäre österreichweit der höchste Wert. Allerdings liegen laut Volkshilfe zu wenige Daten dazu vor, daher handelt es bei den Zahlen um Schätzungen.