Wegen Lärmbelästigung Messer in die Brust gerammt

Zweite Körperverletzung wurde schlagend

Dass das Opfer durch den Bruststich nicht schwerer verletzt wurde, sei reines Glück gewesen, so der Staatsanwalt. „Lebensgefahr hätte bestanden, wenn die Lunge verletzt worden wäre.“ Nach kurzer Beratung des Schöffensenats spricht Herr Rat den Messerstecher wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig und verurteilt ihn zu zweieinhalb Jahren Haft. In der Strafe enthalten ist auch ein Schuldspruch wegen einfacher Körperverletzung im Zuge einer anderen Auseinandersetzung mit einem Landsmann, der Geldschulden bei ihm hatte.