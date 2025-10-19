Darum ist Truppe jetzt „Teilzeitskifahrerin“

Wenn nächsten Samstag mit dem Riesentorlauf in Sölden die Weltcupsaison der Ski-Damen startet, ist Kathi Truppe erstmals seit 2014 nur Zuschauerin. Denn die Kärntnerin hat ja nach durchwachsenen Jahren ihre Riesentorlauf-Skier an den Nagel gehängt, wird nur noch den Slalom bestreiten.