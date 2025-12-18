Nach Prüfung: „Brutalo-Beamter“ nun suspendiert

Nach mehreren „Krone“-Berichten rund um einen Landesbeamten, der in erster Instanz verurteilt wurde, aber weiterhin im Dienst bleiben durfte, griff der Kärntner Landeshauptmann nun durch.
Für Aufregung unter Mitarbeitern der Kärntner Landesregierung hatte die Verurteilung eines Kollegen gesorgt: Der 53-jährige Beamte wurde, wie berichtet, wegen fortgesetzter Gewaltausübung mit dramatischen Folgen zu sechs Jahren Haft verurteilt!
Der nicht rechtskräftige Schuldspruch fiel an einem Freitag – Montag war der Mann wieder im Dienst, was vor allem Frauen verunsicherte. Nach dem „Krone“-Bericht griff Landeshauptmann Peter Kaiser durch: „Der Landesbedienstete wurde nach einer neuerlichen Prüfung des Sachverhalts von Seiten der Landesregierung vom Dienst vorläufig suspendiert“, wird nun vom Land auf Anfrage bestätigt.
Polizei-Begleitung notwendig
Bei der Übergabe der Entscheidung an den Betroffenen soll es sogar Unterstützung durch die Polizei gegeben haben. Jetzt wartet man den Ausgang des Rechtsmittelverfahrens ab – eine rechtskräftige Verurteilung mit über einem Jahr unbedingt hätte die automatische Auflösung des Dienstverhältnisses von Gesetzeswegen zur Folge.
