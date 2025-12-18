Burgenlands „Doktor Dolittle“ und das liebe Vieh

Vormittags in der „Viechdoktorei“ in Leithaprodersdorf. Das Wartezimmer platzt aus allen Nähten. Ein Dackel-Rüde ist zum Impfen da. Einem Golden Retriever macht Übelkeit zu schaffen. Den hustenden Deutschen Boxer daneben schmerzt der Hals. Eine Pudeldame, der gleich die Eierstöcke entfernt werden, hängt noch am Tropf, während ein Havaneser nach der Blutabnahme mit Pfotenverband aus dem hauseigenen Labor humpelt. Doch wie ein Schlosshund heult hier niemand. Auch gekeift wird nicht. Nur ein kleiner Chihuahua, der mit einem Dutzend anderer Hunde und Katzen geduldig vor dem Anmeldeschalter harrt, zittert vor Aufregung wie Espenlaub, obwohl er in ein warmes Mäntelchen gepackt ist und zärtlich an die Brust seines Frauchens geschmiegt wird.