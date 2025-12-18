Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50-Millonen-Gage

Box-Spektakel: „Wenn er will, tötet er den Typen“

Sport-Mix
18.12.2025 14:24
Jake Paul (li.) und Anthony Joshua
Jake Paul (li.) und Anthony Joshua(Bild: AFP/LEONARDO FERNANDEZ)

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Influencer Jake Paul stehen sich am Freitag in Miami im Ring gegenüber. Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk wählt makabere Worte vor dem ungleichen Duell: „Wenn Anthony Joshua will, tötet er diesen Typen.“ 

0 Kommentare

Paul hatte im Vorjahr die deutlich ältere Box-Legende Mike Tyson einstimmig nach Punkten besiegt. Vor dem Kampf über maximal acht Runden gegen Joshua (36) kündigte der knapp zehn Jahre jüngere Youtube-Star vollmundig an, „die größte Überraschung in der Geschichte des Sports“ schaffen zu wollen. Kritiker sehen den Boxsport zur reinen Show verkommen.

(Bild: AFP/LEONARDO FERNANDEZ)

Der knapp 13 Zentimeter größere und deutlich schwerere Joshua ist der haushohe Favorit. Von einer Gage um die 50 Millionen Dollar für den Briten ist in mehreren Medien die Rede, dazu sollen Bonuszahlungen kommen. Joshua – er hatte 2017 Wladimir Klitschko entthront – hat nach seiner Niederlage im WM-Kampf gegen Landsmann Daniel Dubois im September 2024 kein Duell mehr bestritten. Der Kampf wird beim Streaminganbieter Netflix übertragen und ist in Mitteleuropa am frühen Samstagmorgen (ab 5.00 Uhr) zu sehen. Den Kampf zwischen Paul und Tyson verfolgten weltweit über 60 Millionen Haushalte live. 

„Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene“
Paul gefiel sich in markigen Sprüchen. „Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene“, zitierte er im Vorfeld die Allzeitgröße Muhammad Ali. Die Zeiten haben sich geändert. Es geht um Aufsehen und viel Geld, das in Miami lukriert wird. Der Showfaktor ist groß. „Ich habe Leute sagen hören: ‘Oh, ich interessiere mich eigentlich nicht für Boxen, aber diesen Kampf schaue ich mir an‘“, sagte Joshua am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Experten erwarten einen ungleichen Fight. Joshua könnte Paul richtig wehtun, vermuteten einige. Joshua selbst gab sich kryptisch. „Wenn man in diesem Ring steht, ist das ein gefährlicher Ort, und alles kann passieren“, sagte der ehemalige Champion. „Man hofft, dass der Gegner den Ring sicher verlässt, aber wenn das nicht der Fall ist, muss man trotzdem ins Bett gehen und wissen, dass man gerade seine Arbeit getan hat.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.487 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.668 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.553 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Sport-Mix
„Das tut weh“
Schmeißt Darts-Legende nach WM-Desaster nun hin?
50-Millonen-Gage
Box-Spektakel: „Wenn er will, tötet er den Typen“
Erstmals seit 2019
Ab 2027 wieder Ironman 70.3 in St. Pölten
Vertrag verlängert
Weltklasse-Bedingungen für unsere Olympia-Athleten
Adventkalender
18. Dezember: Tipp-Kick, Vodka und Gehirnjogging

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf