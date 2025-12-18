Box-Spektakel: „Wenn er will, tötet er den Typen“

Der knapp 13 Zentimeter größere und deutlich schwerere Joshua ist der haushohe Favorit. Von einer Gage um die 50 Millionen Dollar für den Briten ist in mehreren Medien die Rede, dazu sollen Bonuszahlungen kommen. Joshua – er hatte 2017 Wladimir Klitschko entthront – hat nach seiner Niederlage im WM-Kampf gegen Landsmann Daniel Dubois im September 2024 kein Duell mehr bestritten. Der Kampf wird beim Streaminganbieter Netflix übertragen und ist in Mitteleuropa am frühen Samstagmorgen (ab 5.00 Uhr) zu sehen. Den Kampf zwischen Paul und Tyson verfolgten weltweit über 60 Millionen Haushalte live.