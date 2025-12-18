Warum es in dieser Bäckerei auch Gekrendeltes gibt

Um altes Handwerk zu bewahren

„Es braucht Innovationen – vor allem in dieser Branche“, spricht er das Bäckersterben an und setzt neben frischem Gebäck auf weitere Standbeine wie Nudelproduktion und Müsliriegel. „Um ein altes Handwerk zu bewahren. Nur so kann heutzutage ein solcher Betrieb überleben. Der Tunnelblick gehört abgelegt“, so der Gmünder, der drei Filialen im Tal betreibt.