Zeit der Parksheriffs hat ein Ablaufdatum bekommen

Über viele Jahre haben Parkraumkontrolleure die Stadtbilder geprägt. Das könnte sich schon bald ändern. In Wels (OÖ) ist die Umstellung auf eine volldigitale Überwachung spätestens ab dem Jänner 2028 geplant. Noch müssen einige Adaptierungen vorgenommen werden, damit das „Scan Car“ Parksünder zuverlässig erkennen kann.
Die Stadt Wels hat einen neuen, alten Parkraumbewirtschafter. Die Firma ÖWD wird auch die nächsten vier Jahre die 942 Stellplätze der Gebührenzone und die 1150 Stellplätze der Kurzparkzone kontrollieren. „Zehn Anbieter haben sich beworben. Letztendlich sind drei Bieter geblieben. Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung ging der ÖWD als Bestbieter mit einer Bruttoangebotssumme von 648.000 Euro jährlich hervor. Vom Gemeinderat wurde das Angebot angenommen“, erklärt der für die Parkraumbewirtschaftung zuständige FP-Stadtvize Gerhard Kroiß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.