Zeit der Parksheriffs hat ein Ablaufdatum bekommen

Die Stadt Wels hat einen neuen, alten Parkraumbewirtschafter. Die Firma ÖWD wird auch die nächsten vier Jahre die 942 Stellplätze der Gebührenzone und die 1150 Stellplätze der Kurzparkzone kontrollieren. „Zehn Anbieter haben sich beworben. Letztendlich sind drei Bieter geblieben. Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung ging der ÖWD als Bestbieter mit einer Bruttoangebotssumme von 648.000 Euro jährlich hervor. Vom Gemeinderat wurde das Angebot angenommen“, erklärt der für die Parkraumbewirtschaftung zuständige FP-Stadtvize Gerhard Kroiß.