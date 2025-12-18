Unfall: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Um etwa 7 Uhr wollte die Frau an einer Kreuzung in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg nach links in eine Straße einbiegen: „Dabei dürfte sie den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Mannes aus dem Bezirk Völkermarkt übersehen haben“, vermutet die Polizei. Es kam dadurch zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.