Unfall: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Loibacher Straße (L133) gekommen. Eine 69-jährige Lenkerin aus Slowenien war gegen 7 Uhr von Loibach in Richtung Gonowetz unterwegs, als es an einer Kreuzung zu einem Frontalcrash kam.
Um etwa 7 Uhr wollte die Frau an einer Kreuzung in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg nach links in eine Straße einbiegen: „Dabei dürfte sie den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Mannes aus dem Bezirk Völkermarkt übersehen haben“, vermutet die Polizei. Es kam dadurch zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem ein in der Gemeindestraße abgestellter Pkw einer 45-jährigen Frau, beschädigt.
Beide Lenker mussten ins Krankenhaus
„Sowohl die 69-Jährige als auch der 36-jährige Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg gebracht“, heißt es seitens der Beamten.
Auch ein erheblicher Sachschaden entstand durch den Unfall. „Ein bei beiden Fahrern durchgeführter Alkotest verlief negativ.“
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Loibach und Bleiburg mit insgesamt 20 Kräften, die die Unfallstelle absicherten und die Bergungsarbeiten durchführten.
