„Sowas hat in Österreich noch keiner gemacht“

Als scheinbar schwebendes Objekt mit meterhohen Glasfronten präsentiert sich das neue Besucherzentrum der Salzburger Festspiele auf den Entwürfen. Bis das Gebäude seine messingfarben schimmernden Drehtore für die Besucher im Sommer 2026 öffnen wird, ist allerdings Schwerstarbeit gefragt.