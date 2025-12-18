„Sowas hat in Österreich noch keiner gemacht“
Festspiel-Bauleiter:
Als scheinbar schwebendes Objekt mit meterhohen Glasfronten präsentiert sich das neue Besucherzentrum der Salzburger Festspiele auf den Entwürfen. Bis das Gebäude seine messingfarben schimmernden Drehtore für die Besucher im Sommer 2026 öffnen wird, ist allerdings Schwerstarbeit gefragt.
Für das lichtdurchflutete Objekt wurden in den vergangenen Wochen insgesamt 75 Tonnen Material angeliefert. Verbaut wird dieses nun schrittweise von der Firma Unterfurtner GmbH, mit Sitz im oberösterreichischen St. Peter am Hart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.