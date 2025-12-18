Forscher entwickeln Flugtreibstoff aus Paradeisern

Diese Länder sind beteiligt

Insgesamt elf Partner aus sieben europäischen Ländern arbeiten am Projekt mit. Neben der TU Graz, der Montanuni Leoben und dem portugiesischen Forschungsinstitut LNEG arbeiten u. a. die Universität Zagreb, die TU Wien, die Technische Universität Lappeenranta in Finnland und die Fraunhofer-Gesellschaft mit. Die Industriepartner Mutti und Podravka stellen Paradeiserreste bereit und bringen ihr Know-how in der Tomatenverarbeitung ein. Das Projektbudget auf vier Jahre beträgt 3,5 Millionen Euro, eine Million davon entfällt an die Konsortialführerin TU Graz.