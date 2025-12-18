Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorreiterprojekt-Aus

LGBTIQ-Kompetenzzentrum sperrt schon wieder zu

Oberösterreich
18.12.2025 14:16
Als erstes seiner Art in Österreich gefeiert, wird das Linzer LGBTIQ+- Zentrum in der ...
Als erstes seiner Art in Österreich gefeiert, wird das Linzer LGBTIQ+- Zentrum in der Weißenwolff- straße nun wieder zugesperrt. Es hat sich in der Praxis nicht bewährt.(Bild: Stadt Linz)

Kaum ein Jahr nach dem Start wird das österreichweit erste LGBTIQ-Kompetenzzentrum in der Linzer Weißenwolffstraße bereits wieder eingestellt. Die Stadt spricht von einem Pilotprojekt und fehlender Effizienz. Doch was lief schief, warum verschwindet das Vorzeigeprojekt so schnell – und was bleibt davon am Ende übrig?

0 Kommentare

Es war als österreichweite Premiere angekündigt worden: Im September 2024 eröffnete die Stadt Linz ein eigenes LGBTIQ+-Kompetenzzentrum – beworben als zentrale Anlaufstelle, niederschwellig, kostenlos und auch außerhalb üblicher Bürozeiten erreichbar. Nur rund ein Jahr später ist damit wieder Schluss.

„Hat sich als Parallelstruktur erwiesen“
Wie die Stadt bestätigt, läuft das Pilotprojekt mit Jahresende aus. Eine Verlängerung ist vorerst nicht geplant. Begründung: Das Kompetenzzentrum habe sich in der Praxis nicht bewährt. „Das Modell hat sich teilweise als Parallelstruktur zu bereits bestehenden Angeboten erwiesen“, erklärt SP-Stadtvize Karin Leitner. Mit anderen Worten: Statt neue Hilfe zu schaffen, lief das Zentrum vielfach neben bereits etablierten Beratungsstellen – ohne erkennbaren Mehrwert.

Vereine Billy und Courage beraten weiter
Die beiden beteiligten Vereine Billy und Courage setzen ihre Beratungsangebote weiterhin fort – wie bisher in ihren eigenen Vereinsräumlichkeiten am Standort Weißenwolffstraße. Beide Organisationen verfügen über langjährige Erfahrung und betreuen unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der LGBTIQ+-Community.

Lesen Sie auch:
V.l.: LGBTIQA+-Beauftragte Patricia Kurz-Khattab, Vizebürgermeisterin Tina Blöchl, Paula Wessela ...
Ab September
Österreichs erstes queeres Kompetenzzentrum
24.06.2024

Zusätzliche Angebote zu Randzeiten in Schwebe
Offen bleibt, wie es künftig mit zusätzlichen Angeboten zu Randzeiten weitergehen soll. Darüber will die Stadt gemeinsam mit den Vereinen weiter beraten. Auch die Nutzung und Weiterentwicklung des Standorts ist noch Thema interner Gespräche. Für die Stadt sei entscheidend, so Leitner, dass Menschen „rasch, kostenlos und unkompliziert Hilfe bekommen.“ 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.785 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.300 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Oberösterreich
Vorreiterprojekt-Aus
LGBTIQ-Kompetenzzentrum sperrt schon wieder zu
Aus für Geschäfte
Acht Unimärkte sperren kurz vor Weihnachten zu
Wegen Gutscheinen
Arbeiterkammer gewinnt vor Gericht gegen Zalando
Aber Rekordinvestition
Energie AG machte um ein Viertel weniger Gewinn
Mit Filetiermesser
Mordversuch in Asylheim: Es ging um drei Mädchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf