LGBTIQ-Kompetenzzentrum sperrt schon wieder zu

„Hat sich als Parallelstruktur erwiesen“

Wie die Stadt bestätigt, läuft das Pilotprojekt mit Jahresende aus. Eine Verlängerung ist vorerst nicht geplant. Begründung: Das Kompetenzzentrum habe sich in der Praxis nicht bewährt. „Das Modell hat sich teilweise als Parallelstruktur zu bereits bestehenden Angeboten erwiesen“, erklärt SP-Stadtvize Karin Leitner. Mit anderen Worten: Statt neue Hilfe zu schaffen, lief das Zentrum vielfach neben bereits etablierten Beratungsstellen – ohne erkennbaren Mehrwert.