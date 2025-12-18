Diese zwei Kandidaten könnten Höllerer nachfolgen

Am Mittwochabend wurde es offiziell: Die Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt mit Michael Höllerer einen neuen Chef. Er ist derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, gilt als gut vernetzter aufstrebender Bankenmanager und wird mit 1. Juli 2026 Johann Strobl (66) als CEO der RBI nachfolgen. Strobl hatte bekanntlich zuvor angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender, das noch bis Februar 2027 gelaufen wäre, nicht zu verlängern.