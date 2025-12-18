Vorteilswelt
„Krone“-Adventwanderung auf den Monte Lussari

Kärnten
18.12.2025 16:00
Der beliebte Wallfahrtsberg hoch über Tarvis ist bereit für die vierte Adventwanderung.
Der beliebte Wallfahrtsberg hoch über Tarvis ist bereit für die vierte Adventwanderung.(Bild: Hannes Wallner)

Auf dem Büßerweg dem Advent entgegen: Auch heuer lädt die „Krone“ zur Adventwanderung auf den Monte Lussari.

Während der Vorweihnachtstrubel im Tal immer lauter wird, führt die vierte „Krone“-Adventwanderung am Sonntag dorthin, wo Ruhe, Besinnung und Bergzauber zuhause sind: hinauf auf den Monte Lussari bei Tarvis. Beim Streckencheck der „Krone“ gestern, Mittwoch, zeigte sich der Wallfahrtsberg leicht winterlich – feine Schneeflocken tanzten über dem Gipfel.

Hannes Wallner von der „Krone“ beim Check des Büßerwegs zum Gipfelkreuz.
Hannes Wallner von der „Krone“ beim Check des Büßerwegs zum Gipfelkreuz.(Bild: Hannes Wallner)

Der Büßerweg jedoch präsentierte sich im unteren Teil aper, stellenweise eisig. Für den sicheren Aufstieg gilt daher eine klare Empfehlung: gute Bergschuhe und Grödel. Passend hat Michael Ibovnik von Bergsport Korak in Villach ein Zuckerl für alle Adventwanderer vorbereitet: Die hochwertigen Snowline Chainsen Pro Grödel gibt es bei Michi um 52 statt 65 Euro. Oben am Wallfahrtsberg ist die Freude groß und die Lussari-Wirte sind auf die Adventwanderer bereits vorbereitet.

Für alle, die keine Grödel haben, gibt es bei Bergsport Korak ein gutes Angebot.
Für alle, die keine Grödel haben, gibt es bei Bergsport Korak ein gutes Angebot.(Bild: Hannes Wallner)

„Jeder ist herzlich willkommen“, so der bekannte und beliebte Lussari-Gastwirt Jure Preschern – Worte, die zum Geist dieses besonderen Berges passen. Dass der Monte Lussari längst zu den Lieblingsbergen der Kärntner zählt, zeigte sich auch am Mittwoch. Denn nicht nur die „Krone“ war bei Regenwetter unterwegs, sondern auch Bürgermeisterin Sonya Feinig aus Feistritz im Rosental: „Ich liebe den Lussari, ich liebe die Berge. Sie schenken mir so viel.“

Die vierte Adventwanderung verspricht damit das, was diese Tradition seit Jahren ausmacht: Bewegung, Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Los geht es am Sonntag um 9 Uhr, bevor Seelsorger Roland Stadler um 11 Uhr beim Gipfelkreuz eine Andacht zelebriert und um 12 Uhr Engelbert Guggenberger in der Kirche eine Heiligen Messe feiert.

