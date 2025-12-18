„Krone“-Adventwanderung auf den Monte Lussari

Auf dem Büßerweg dem Advent entgegen: Auch heuer lädt die „Krone“ zur Adventwanderung auf den Monte Lussari.
Während der Vorweihnachtstrubel im Tal immer lauter wird, führt die vierte „Krone“-Adventwanderung am Sonntag dorthin, wo Ruhe, Besinnung und Bergzauber zuhause sind: hinauf auf den Monte Lussari bei Tarvis. Beim Streckencheck der „Krone“ gestern, Mittwoch, zeigte sich der Wallfahrtsberg leicht winterlich – feine Schneeflocken tanzten über dem Gipfel.
Der Büßerweg jedoch präsentierte sich im unteren Teil aper, stellenweise eisig. Für den sicheren Aufstieg gilt daher eine klare Empfehlung: gute Bergschuhe und Grödel. Passend hat Michael Ibovnik von Bergsport Korak in Villach ein Zuckerl für alle Adventwanderer vorbereitet: Die hochwertigen Snowline Chainsen Pro Grödel gibt es bei Michi um 52 statt 65 Euro. Oben am Wallfahrtsberg ist die Freude groß und die Lussari-Wirte sind auf die Adventwanderer bereits vorbereitet.
„Jeder ist herzlich willkommen“, so der bekannte und beliebte Lussari-Gastwirt Jure Preschern – Worte, die zum Geist dieses besonderen Berges passen. Dass der Monte Lussari längst zu den Lieblingsbergen der Kärntner zählt, zeigte sich auch am Mittwoch. Denn nicht nur die „Krone“ war bei Regenwetter unterwegs, sondern auch Bürgermeisterin Sonya Feinig aus Feistritz im Rosental: „Ich liebe den Lussari, ich liebe die Berge. Sie schenken mir so viel.“
Die vierte Adventwanderung verspricht damit das, was diese Tradition seit Jahren ausmacht: Bewegung, Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Los geht es am Sonntag um 9 Uhr, bevor Seelsorger Roland Stadler um 11 Uhr beim Gipfelkreuz eine Andacht zelebriert und um 12 Uhr Engelbert Guggenberger in der Kirche eine Heiligen Messe feiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.