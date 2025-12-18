Wie Skigebiete unter dem aktuellen Wetter leiden

Zeit der Parksheriffs hat ein Ablaufdatum bekommen
Kontrolle aus Auto
Kein Naturschnee und dafür Plusgrade auch in der Nacht: Viele OÖ-Skigebiete können wegen der aktuellen Wetter-Bedingungen nicht öffnen. Die „Krone“ hörte sich bei den Betreibern des Kasbergs und von anderen, kleineren Gebieten um, wann sie endlich in die Saison starten können.
„Es hat eigentlich schon sehr gut ausgeschaut, aber mit dem warmen Wetter steht jetzt wieder alles still“, ist Sebastian Oberneder, Geschäftsführer von Ralf & Walter Sport in Kirchschlag, geknickt. Denn als Ende November – „so bald wie noch nie“ – in Kirchschlag in die heurige Saison gestartet wurde, waren die Erwartungen groß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.