Wie Skigebiete unter dem aktuellen Wetter leiden

„Es hat eigentlich schon sehr gut ausgeschaut, aber mit dem warmen Wetter steht jetzt wieder alles still“, ist Sebastian Oberneder, Geschäftsführer von Ralf & Walter Sport in Kirchschlag, geknickt. Denn als Ende November – „so bald wie noch nie“ – in Kirchschlag in die heurige Saison gestartet wurde, waren die Erwartungen groß.